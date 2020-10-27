Крістіна Орбакайте вразила знімком зі своїми дорослими синами і дочкою
Як пише Politeka, відповідне фото з'явилося на фан-сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскрольте в самий низ)
На знімку дочка Алли Пугачової відображена зі своїми трьома дітьми-Микитою Пресняковим, Дені Байсаровим і Клавдією Земцовою.
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Вони всі сидять поруч на дивані, при цьому Клавдію тримає на руках один з братів.
Зазначимо, сімейне фото зворушила користувачів мережі.
"Як здорово вони разом виглядають!👏 👏 👏 🔥", "Хороші діти, Христина молодець", «молодець христиночка! троє чудових людей», "красиві", "щаслива мама! Красиві діти!", "Милі і красиві", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, свого старшого сина Микиту Орбакайте народила в 1991 році від виконавця Володимира Преснякова молодшого. У 1998 році у неї з'явився син Дені від чеченського бізнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на світ з'явилася дочка Орбакайте і американського бізнесмена Михайла Земцова – Клавдія.
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Також Politeka писала, що задоволена Орбакайте, по п'ятах Дженніфер Лопес, розбурхала сімейними фото з чоловіком і дочкою.