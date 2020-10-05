49-летняя российская певица Кристина Орбакайте похвасталась удавшимися выходными

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показала, как с 8-летней дочкой Клавдией и мужем, бизнесменом, Михаилом Земцовым весело и с пользой провела время за городом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Орбакайте с семьей находились в яблоневом саду, правда, певица назвала это "фермой". Кристина в черном длинном реглане и темных лосинах, с солнцезащитными очками на лице, срывала плоды и складывала их в лежащую на земле авоську. На помощь ей прибежала дочка. Счастливая мать дала девочке яблоко, дабы насладиться его ароматом. Отец семейства все это время снимал процесс на камеру.

В дальнейшем, жующая и чавкающая Орбакайте заставила дочь попробовать фрукт, приговаривая "давай-давай": Клавдия скривилась, так как яблоко оказалось кислым. "А мне так вкусно!", - заявила Орбакайте, глядя прямо в объектив.

"Воскресенье провели на ферме! Запаслись яблоками, овощами и прекрасным настроением ", - подписала видео звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Почему яблочный сад называете фермой? 😂"

"Так классно прям с дерева сорвать и сразу есть..."

"Клавуся суперская девочка"

"Блин, так вкусно едите, то же яблоко захотела "

"Аж слюна бежит!😁"

"Приятное занятие!👍"

"Как же Кристи на маму похожа !!! И снаружи и голосом )"

"Клава на маму стала похожа)"

"Хорошо когда мама высокая"

Ранее мы сообщали, Орбакайте показала, как ее дочь увлеклась экстримом. Девочка покорила довольно опасную канатную дорогу, завершившуюся скоростным спуском на троллее.

"Клавуся отважилась прокатиться на Тарзанке!", - подписала гордая Орбакайте.

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