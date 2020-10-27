Кристина Орбакайте восхитила снимком со своими взрослыми сыновьями и дочерью
Как пишет Politeka, соответствующее фото появилось на фан-странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскрольте в самый низ)
На снимке дочь Аллы Пугачевой запечатлена со своими тремя детьми – Никитой Пресняковым, Дени Байсаровым и Клавдией Земцовой.
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Они все сидят рядом на диване, при этом Клавдию держит на руках один из братьев.
Отметим, семейное фото растрогала пользователей Сети.
«Как здорово они вместе смотрятся!👏👏👏🔥», «Хорошие дети, Кристина молодец», «Молодец Кристиночка! трое замечательных людей», «Красивые», «Счастливая мама! Красивые дети!», «Милые и красивые», - пишут в комментариях.
Напомним, своего старшего сына Никиту Орбакайте родила в 1991 году от исполнителя Владимира Преснякова младшего. В 1998 году у нее появился сын Дени от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на свет появилась дочь Орбакайте и американского бизнесмена Михаила Земцова – Клавдия.
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Также Politeka писала, что довольная Орбакайте, по пятам Дженнифер Лопес, взбудоражила семейными фото с мужем и дочерью.