Кристина Орбакайте восхитила снимком со своими взрослыми сыновьями и дочерью

Как пишет Politeka, соответствующее фото появилось на фан-странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскрольте в самый низ)

На снимке дочь Аллы Пугачевой запечатлена со своими тремя детьми – Никитой Пресняковым, Дени Байсаровым и Клавдией Земцовой.

Они все сидят рядом на диване, при этом Клавдию держит на руках один из братьев.

Отметим, семейное фото растрогала пользователей Сети.

«Как здорово они вместе смотрятся!👏👏👏🔥», «Хорошие дети, Кристина молодец», «Молодец Кристиночка! трое замечательных людей», «Красивые», «Счастливая мама! Красивые дети!», «Милые и красивые», - пишут в комментариях.

Напомним, своего старшего сына Никиту Орбакайте родила в 1991 году от исполнителя Владимира Преснякова младшего. В 1998 году у нее появился сын Дени от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на свет появилась дочь Орбакайте и американского бизнесмена Михаила Земцова – Клавдия.



Напомним, что Орбакайте в окружении детей вызвала фурор, Пугачева может гордиться: "У Клавы два брата-рыцаря"

Также Politeka писала, что довольная Орбакайте, по пятам Дженнифер Лопес, взбудоражила семейными фото с мужем и дочерью.