Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала, як виглядає її схудла фігура в прозорому костюмі

Після того, як Беллі довелося екстрено скинути зайве, вона почала піддаватися масовій критиці через занадто сильного схуднення і навіть вибачитися перед фанатами. Дівчина заявила, що не хотіла переборщувати і не хотіла так сильно змінюватися.

Набравши пару кілограм назад, Белла знову вразила всіх. Так як дівчина є однією з найбільш обговорюваних супермоделей в мережі, кожне фото в Instagram отримує сотні відгуків з перших секунд публікації.

При цьому дівчина любить експериментувати з нарядами, тому двічі в одному вигляді вона не з'являється. На одних з жарких Селфі перед дзеркалом Белла підкорила сріблястим прозорим вбранням і показала при цьому нижню білизну. Забувши про збентеження, Хадід зняла і ліфчик.

Ось що пишуть в мережі:

"Просто приголомшлива Малятко💯 🔥; як можна бути такою розкішною️️; ідеально ідеально ідеально !!!!; Дивно🧡 🧡 🧡 😍 ✨; як виглядає добре💛; красивий бікіні❤️; ніколи не бачив нікого красивіше тебе. 😍 😍 😍 ; Відчуваю себе краще. Дивись ущелину ✨; ти така приголомшлива, Белла, я люблю тебе ❤️я люблю Беллу і є її шанувальником близько 4 років, вона була світлом в темному світі, вона навчила нас доброті, і вона ікона стилю; 💕 подбай про себе, зігрійся і пий ще чаю».

Супермодель нещодавно вирушила на курорт разом з подругами, щоб весь тиждень відзначати свій день народження і провести час без зайвої уваги. При цьому Белла не стала розкривати курортне місце, де проводить час, а також і те, чи був з нею її коханий.

Нещодавно Белла також вирішила поділитися знімком, на якому показала, як розважається з подругою в басейні. Дівчина позувала в білосніжному крихітному бікіні, а її подружка-красуня в трендовому купальнику з леопардовим принтом.

Показавши фігуру у воді, дівчата отримали кілька сотень хвалебних коментарів:

"Красуні просто чудові❤️; хотілося б і без води побачити❤️❤️; красивий; мої діти 😩; королеви; мої дружини; це одне захоплення, дівчинка😍; спасибі, королева; Палестинська принцеса😍; Значок🧿; Краща дівчинка ❤️🔥 👄; ти Приголомшлива; ; нам потрібно зробити знімок як третій @ lesliejalonso; симпатичні !!!».

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