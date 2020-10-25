Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала, как выглядит ее похудевшая фигура в прозрачном костюме

После того, как Белле пришлось экстренно сбросить лишнее, она начала подвергаться массовой критике из-за слишком сильного похудения и даже извиниться перед фанатами. Девушка заявила, что не хотела перебарщивать и не хотела так сильно меняться.

Набрав пару килограмм обратно, Белла снова поразила всех. Так как девушка является одной из самых обсуждаемых супермоделей в сети, каждое фото в Инстаграм получает сотни отзывов с первых секунд публикации.

При этом девушка любит экспериментировать с нарядами, потому дважды в одном виде она не появляется. На одних из жарких селфи перед зеркалом Белла покорила серебристым прозрачным нарядом и показала при этом нижнее белье. Забыв о смущении, Хадид сняла и лифчик.

Вот что пишут в сети:

«Просто потрясающая малышка💯🔥; как можно быть такой роскошной🌹🌹✌️; Идеально идеально идеально !!!!; Удивительно 🧡🧡ох, с перчинкой🧡😍✨; как выглядит хорошо💛; красивый бикини❤️; Никогда не видел никого красивее тебя. 😍😍😍; Чувствую себя лучше. Глядишь ущелье ✨; ты такая потрясающая, Белла, я люблю тебя ❤️Я люблю Беллу и являюсь ее поклонником около 4 лет, она была светом в темном мире, она научила нас доброте, и она икона стиля; 💕 позаботься о себе, согрейся и пей еще чая».

Супермодель недавно отправилась на курорт вместе с подругами, чтобы всю неделю отмечать свой день рождения и провести время без лишнего внимания. При этом Белла не стала раскрывать курортное место, где проводит время, а также и то, был ли с ней ее возлюбленный.

Недавно Белла также решила поделиться снимком, на котором показала, как развлекается с подругой в бассейне. Девушка позировала в белоснежном крошечном бикини, а ее подружка-красотка в трендовом купальнике с леопардовым принтом.

Показав фигуру в воде, девушки получили несколько сотен хвалебных комментариев:

«Красотки просто восхитительны❤️; хотелось бы и без воды увидеть❤️❤️; Красивый; Мои дети 😩; Королевы; мои жены; это одно восхищение, девочка😍;спасибо, королева; Палестинская принцесса😍; Значок🧿; Лучшая девочка ❤️🔥👄; Ты потрясающая; ; Нам нужно сделать снимок как третий @lesliejalonso; Симпатичные !!!».

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