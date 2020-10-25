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48-річний суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво порадував рецептом тематичних ласощів

Як передає Politeka.net, шеф-кухар опублікував нові знімки в своєму мікроблозі в Instagram.

Ектор стверджує, що цей рецепт ідеально підійде як частування на Хеллоуїн.

Знадобляться такі інгредієнти:

1/2 склянки (115 г) вершкового масла, розтопленого та злегка охолодженого;

1/4 склянки (50 г) темно-коричневого цукру;

1/2 склянки (100 г) цукру;

1 ч. л. ванільного екстракту;

6 ст. л. (86 г) гарбузового пюре;

1,5 склянки (190 г) борошна;

1/4 ч. л. солі;

1/4 ч. л. розпушувача;

1/4 ч. л. харчової соди;

1 і 1/2 ч. л. меленої кориці;

1/2 склянки (90 г) шоколадної стружки.

Приготування складається з кількох етапів:

Збийте розтоплене вершкове масло, коричневий цукор та цукровий пісок у середній мисці, щоб не залишилось грудочок коричневого цукру. Збийте ваніль гарбузове пюре до однорідності.

Змішайте у великій мисці борошно, сіль, розпушувач, соду, корицю. Насипте вологі інгредієнти до сухих і перемішайте разом великою ложкою або шпателем. Тісто вийде дуже м’яким.

Додайте 1/2 склянки шоколадної стружки. Вона може не прилипати до тіста через розтоплене масло, але зробіть все можливе, щоб поєднати їх. Накрийте тісто і охолоджуйте протягом 30 хвилин або до 3 днів. Охолодження тіста є обов’язковим для цього рецепта.

Дістати тісто з холодильника. Розігрійте духовку до температури 180° C. Застеліть два великі листи пергаментним папером або силіконовими килимами.

Скрутіть тісто в кульки, приблизно 1,5 столові ложки тіста кожна. Розрівняйте верхівки тістових куль. Випікайте 11-12 хвилин.

Охолоджуйте печиво на формах для випікання щонайменше 10 хвилин, перш ніж перекласти його на решітку для повного охолодження.

Ектор Хіменес-Браво зазначив, що чим довше печиво охолоджується, тим смачніше воно буде Гарбуз смакує ще краще на другий день, стверджує шеф-кухар.

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