48-річний суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво порадував рецептом тематичних ласощів
Як передає Politeka.net, шеф-кухар опублікував нові знімки в своєму мікроблозі в Instagram.
Ектор стверджує, що цей рецепт ідеально підійде як частування на Хеллоуїн.
Знадобляться такі інгредієнти:
1/2 склянки (115 г) вершкового масла, розтопленого та злегка охолодженого;
1/4 склянки (50 г) темно-коричневого цукру;
1/2 склянки (100 г) цукру;
1 ч. л. ванільного екстракту;
6 ст. л. (86 г) гарбузового пюре;
1,5 склянки (190 г) борошна;
1/4 ч. л. солі;
1/4 ч. л. розпушувача;
1/4 ч. л. харчової соди;
1 і 1/2 ч. л. меленої кориці;
1/2 склянки (90 г) шоколадної стружки.
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Приготування складається з кількох етапів:
Збийте розтоплене вершкове масло, коричневий цукор та цукровий пісок у середній мисці, щоб не залишилось грудочок коричневого цукру. Збийте ваніль гарбузове пюре до однорідності.
Змішайте у великій мисці борошно, сіль, розпушувач, соду, корицю. Насипте вологі інгредієнти до сухих і перемішайте разом великою ложкою або шпателем. Тісто вийде дуже м’яким.
Додайте 1/2 склянки шоколадної стружки. Вона може не прилипати до тіста через розтоплене масло, але зробіть все можливе, щоб поєднати їх. Накрийте тісто і охолоджуйте протягом 30 хвилин або до 3 днів. Охолодження тіста є обов’язковим для цього рецепта.
Дістати тісто з холодильника. Розігрійте духовку до температури 180° C. Застеліть два великі листи пергаментним папером або силіконовими килимами.
Скрутіть тісто в кульки, приблизно 1,5 столові ложки тіста кожна. Розрівняйте верхівки тістових куль. Випікайте 11-12 хвилин.
Охолоджуйте печиво на формах для випікання щонайменше 10 хвилин, перш ніж перекласти його на решітку для повного охолодження.
Ектор Хіменес-Браво зазначив, що чим довше печиво охолоджується, тим смачніше воно буде Гарбуз смакує ще краще на другий день, стверджує шеф-кухар.
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