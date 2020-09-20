Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво научил, как сделать не сложный, но очень вкусный пирог

Как передает Politeka.net, прославленный кулинар в своем микроблоге в Инстаграм поделился рецептом ежевичного флана с шоколадным бисквитом (это открытый пирог).

Так, для приготовления самого флана необходимо:

· 350 мл молока и сливок (половина молока 3.2%, половина сливок 30%);

· 120 мл сгущенного молока

· 2 ст.л. ванили;

· 3 яйца;

· 150 гр крем-сыра;

. 150 гр ежевики.

Для бисквита:

· 110 грамм сливочного масла;

· 200 гр. сахара,

· 1 яйцо;

· 1 ч.л. разрыхлителя;

· 1 ч.л. соды;

· 160 гр. муки;

· 35 гр. темного какао;

· 1 стакан 3.2% молока с 10 каплями лимонного сока (или сыворотка).

Дополнительно вам потребуется:

· 320 грамм вареного сгущенного молока

· Форма для торта;

· Сливочное масло для смазывания формы.

Готовим следующим образом:

1. Разогрейте духовку до 175C;

2. Смешайте все ингредиенты для флана;

3. Смешайте все ингредиенты для бисквита до однородной массы;

4. Смажьте форму сливочным маслом, на дно вылейте вареное сгущенное молоко;

5. Вылейте смесь для бисквита;

6. Затем вылейте смесь для флана (именно в таком порядке - они при выпечке поменяются местами! В этом фокус 🤹🏻♂️;

7. Закройте фольгой и выпекайте 1 час;

8. Дайте полностью остыть при комнатной температуре, переверните и осторожно выньте.

Пользователи поблагодарили Хименеса-Браво за рецепт: "Как вкусно смотрится"; "Эктор, ну очень вкусно выглядит 🔥"; "Красота! И такое искушение с утра!❤😋".

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.

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