Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво научил, как сделать не сложный, но очень вкусный пирог
Как передает Politeka.net, прославленный кулинар в своем микроблоге в Инстаграм поделился рецептом ежевичного флана с шоколадным бисквитом (это открытый пирог).
Так, для приготовления самого флана необходимо:
· 350 мл молока и сливок (половина молока 3.2%, половина сливок 30%);
· 120 мл сгущенного молока
· 2 ст.л. ванили;
· 3 яйца;
· 150 гр крем-сыра;
. 150 гр ежевики.
Для бисквита:
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· 110 грамм сливочного масла;
· 200 гр. сахара,
· 1 яйцо;
· 1 ч.л. разрыхлителя;
· 1 ч.л. соды;
· 160 гр. муки;
· 35 гр. темного какао;
· 1 стакан 3.2% молока с 10 каплями лимонного сока (или сыворотка).
Дополнительно вам потребуется:
· 320 грамм вареного сгущенного молока
· Форма для торта;
· Сливочное масло для смазывания формы.
Готовим следующим образом:
1. Разогрейте духовку до 175C;
2. Смешайте все ингредиенты для флана;
3. Смешайте все ингредиенты для бисквита до однородной массы;
4. Смажьте форму сливочным маслом, на дно вылейте вареное сгущенное молоко;
5. Вылейте смесь для бисквита;
6. Затем вылейте смесь для флана (именно в таком порядке - они при выпечке поменяются местами! В этом фокус 🤹🏻♂️;
7. Закройте фольгой и выпекайте 1 час;
8. Дайте полностью остыть при комнатной температуре, переверните и осторожно выньте.
Пользователи поблагодарили Хименеса-Браво за рецепт: "Как вкусно смотрится"; "Эктор, ну очень вкусно выглядит 🔥"; "Красота! И такое искушение с утра!❤😋".
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.
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