Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятно вкусного испанского десерта

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар опубликовал рецепт испанских чуррос – выпечки, которую принято подавать к завтраку.

Для чуррос вам понадобится:

  • 1 ст. воды;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ст. муки;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. ванили;
  • масло для фритюра;
  • сахарная пудра.

Для шоколадного соуса вам понадобится:

  • 1 ст. воды;
  • ¾ ст. сахара,
  • ½ ст. какао-порошка;
  • 1 ч. л. ванильной эссенции.

Подогрейте в сотейнике воду, сливочное масло, сахар и щепотку соли. Подождите, пока закипит, после чего постепенно добавляйте муку. У вас должно получиться однородное тесто. Добавьте в остывшее тесто яйцо и ваниль. Полученную смесь нужно поместить в кондитерский мешок, чтобы пончики имели в сечении вид многоконечной звезды.

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Подогрейте масло в сотейнике, после чего кладите туда полосочки чурроса. Делать это нужно осторожно, так как масло может брызнуть. За раз можно обжаривать 3-4 пончика. Когда выпечка готова, можно обвалять ее в сахарной пудре.

Отдельно подогрейте в сотейнике воду, сахар, какао-порошок и щепотку соли. Помешивайте, пока сахар не растворится. Нагрейте смесь, пока сироп не загустеет, после чего снимите с огня, добавьте ваниль и дайте остыть.

«Эктор, это очень красиво и аппетитно!», - пишут поклонники.

"Наслаждайтесь", - пишет Эктор.

Напомним, что Хименес-Браво раскрыл хитрости приготовления крем-супа: "он встанет вашим фаворитом".

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