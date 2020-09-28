Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятно вкусного испанского десерта
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар опубликовал рецепт испанских чуррос – выпечки, которую принято подавать к завтраку.
Для чуррос вам понадобится:
- 1 ст. воды;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ст. муки;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. ванили;
- масло для фритюра;
- сахарная пудра.
Для шоколадного соуса вам понадобится:
- 1 ст. воды;
- ¾ ст. сахара,
- ½ ст. какао-порошка;
- 1 ч. л. ванильной эссенции.
Подогрейте в сотейнике воду, сливочное масло, сахар и щепотку соли. Подождите, пока закипит, после чего постепенно добавляйте муку. У вас должно получиться однородное тесто. Добавьте в остывшее тесто яйцо и ваниль. Полученную смесь нужно поместить в кондитерский мешок, чтобы пончики имели в сечении вид многоконечной звезды.
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Подогрейте масло в сотейнике, после чего кладите туда полосочки чурроса. Делать это нужно осторожно, так как масло может брызнуть. За раз можно обжаривать 3-4 пончика. Когда выпечка готова, можно обвалять ее в сахарной пудре.
Отдельно подогрейте в сотейнике воду, сахар, какао-порошок и щепотку соли. Помешивайте, пока сахар не растворится. Нагрейте смесь, пока сироп не загустеет, после чего снимите с огня, добавьте ваниль и дайте остыть.
«Эктор, это очень красиво и аппетитно!», - пишут поклонники.
"Наслаждайтесь", - пишет Эктор.
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