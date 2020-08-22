Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт вкуснейшего крем-супа

Как передает Politeka.net, секретами приготовления повар поделился на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Сезон томатов в разгаре, поэтому делюсь с Вами любимым рецептом. Покупайте наши, Херсонские, ароматные помидоры (я их обожаю, в Канаде, кстати, таких не найдешь). Этот суп станет Вашим фаворитом, ведь он такой легкий, летний, овощной", - сообщил он в подписи к посту.

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Для приготовления тосканского крем-супа с томатами вам понадобится:

  • 120 гр. бекона;
  • 70 гр. болгарского перца
  •  70 гр. лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 250 мл бульона (овощного или куриного)
  • 300 грамм томатов (красные и желтые)
  • 1 банка томатов пилати;
  •  соль / перец;
  • 1/2 ч. Л. орегано;
  • 1/2 ч.л. розмарина;
  • крутоны для украшения;
  • соус песто 1/2 ч.л. на порцию;
  • кедровые орешки.

Для начала, вам нужно обжарить бекон на большой сковородке до золотистости, туда же добавляем перец, лук и чеснок и продолжаем жарить. Следующим шагом будет добавление бульона и  мелко нарезанных томатов.

Тушим 20 минут. Добавляем пилати и специи, и продолжаем тушить на медленном огне еще 7 минут.

Далее, получившеюся массу измельчаем блендером и порционно разливает. Для украшения блюда подойдут  кедровые орешки, песто и крутоны.

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ТОСКАНСЬКИЙ ТОМАТНИЙ КРЕМ-СУП 🍅 Сезон томатів в розпалі, тому ділюся з Вами улюбленим рецептом. Купуйте наші, Херсонські, ароматні помідори (я їх обожнюю, в Канаді, доречі, таких не знайдеш). Цей суп стане Вашим фаворитом, адже він такий легкий, літній, овочевий. Для приготування Вам знадобиться: 🥓 120 гр. бекону; 🌶 70 гр. болгарського перцю; 🧅 70 гр. цибулі; 🧄 2 зубчики часнику; 🥘 250 мл бульйону (овочевого або курячого); 🍅 300 грам томатів (червоні та жовті); 🥫 1 банка томатів пілаті; 🧂 сіль/перець; 🌿 1/2 ч. л. орегано; 🌲 1/2 ч.л. розмарину; 🥖 крутон для прикраси; 🥄соус песто 1/2 ч.л. на порцію; 🥜 кедрові горішки. Спосіб приготування. 1. Обсмажуємо бекон на великій пательні. 2. Додаємо до бекону нарізаний перець, цибулю, часник. Смажемо. 3. Вливаємо в цю ж пательню бульон, додаємо подрібнені томати. Тушкуємо 20 хвилин. 4. Додаємо пілаті та спеції. Тушкуємо на повільному вогні ще 7 хвилин. 5. Подрібнюємо все блендером. Позливаємо по порціях. 6. Прикрашаємо кедровими горішками, песто та крутоном. Смачного! Готуйте вдома, робіть знімки та не забувайте ділитися результами в сторіс! А більше моїх рецептів Ви можете побачити на моєму Youtube каналі. Лінк у шапці профілю ⬆️

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Ранее мы сообщали, что победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом жареных бананов.

Для приготовления вам понадобится:

  • 2 банана,
  • 2 головки красного лука,
  • 50-80 гр сливочного масла,
  • половина ч. л. карри,
  • 1 лимон (сок).

Бананы нужно помыть и нарезать колечками, не снимая с них кожуру. Лук нужно нарезать тонкими полукольцами. В сотейнике растопите 50-80 грамм сливочного масла, после чего отправьте бананы и лук томиться на огне около 10 мин. Добавьте в блюдо половину чайной ложки карри и тушите еще 5 минут. Можно посолить блюдо по вкусу и спрыснуть его соком лимона.

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился идеальным для лета рецепту курицы

Также Politeka писала, что Хіменес-Браво научил, как правильно готовить "ту самую" карбонару