Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт вкуснейшего крем-супа
Как передает Politeka.net, секретами приготовления повар поделился на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Сезон томатов в разгаре, поэтому делюсь с Вами любимым рецептом. Покупайте наши, Херсонские, ароматные помидоры (я их обожаю, в Канаде, кстати, таких не найдешь). Этот суп станет Вашим фаворитом, ведь он такой легкий, летний, овощной", - сообщил он в подписи к посту.
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Для приготовления тосканского крем-супа с томатами вам понадобится:
- 120 гр. бекона;
- 70 гр. болгарского перца
- 70 гр. лука;
- 2 зубчика чеснока;
- 250 мл бульона (овощного или куриного)
- 300 грамм томатов (красные и желтые)
- 1 банка томатов пилати;
- соль / перец;
- 1/2 ч. Л. орегано;
- 1/2 ч.л. розмарина;
- крутоны для украшения;
- соус песто 1/2 ч.л. на порцию;
- кедровые орешки.
Для начала, вам нужно обжарить бекон на большой сковородке до золотистости, туда же добавляем перец, лук и чеснок и продолжаем жарить. Следующим шагом будет добавление бульона и мелко нарезанных томатов.
Тушим 20 минут. Добавляем пилати и специи, и продолжаем тушить на медленном огне еще 7 минут.
Далее, получившеюся массу измельчаем блендером и порционно разливает. Для украшения блюда подойдут кедровые орешки, песто и крутоны.
Ранее мы сообщали, что победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом жареных бананов.
Для приготовления вам понадобится:
- 2 банана,
- 2 головки красного лука,
- 50-80 гр сливочного масла,
- половина ч. л. карри,
- 1 лимон (сок).
Бананы нужно помыть и нарезать колечками, не снимая с них кожуру. Лук нужно нарезать тонкими полукольцами. В сотейнике растопите 50-80 грамм сливочного масла, после чего отправьте бананы и лук томиться на огне около 10 мин. Добавьте в блюдо половину чайной ложки карри и тушите еще 5 минут. Можно посолить блюдо по вкусу и спрыснуть его соком лимона.
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.
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