За уши не оттянешь от такого шедевра!

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт вкуснейшего крем-супа

Как передает Politeka.net, секретами приготовления повар поделился на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Сезон томатов в разгаре, поэтому делюсь с Вами любимым рецептом. Покупайте наши, Херсонские, ароматные помидоры (я их обожаю, в Канаде, кстати, таких не найдешь). Этот суп станет Вашим фаворитом, ведь он такой легкий, летний, овощной", - сообщил он в подписи к посту.



Для приготовления тосканского крем-супа с томатами вам понадобится:

120 гр. бекона;

70 гр. болгарского перца

70 гр. лука;

2 зубчика чеснока;

250 мл бульона (овощного или куриного)

300 грамм томатов (красные и желтые)

1 банка томатов пилати;

соль / перец;

1/2 ч. Л. орегано;

1/2 ч.л. розмарина;

крутоны для украшения;

соус песто 1/2 ч.л. на порцию;

кедровые орешки.

Для начала, вам нужно обжарить бекон на большой сковородке до золотистости, туда же добавляем перец, лук и чеснок и продолжаем жарить. Следующим шагом будет добавление бульона и мелко нарезанных томатов.

Тушим 20 минут. Добавляем пилати и специи, и продолжаем тушить на медленном огне еще 7 минут.

Далее, получившеюся массу измельчаем блендером и порционно разливает. Для украшения блюда подойдут кедровые орешки, песто и крутоны.

Ранее мы сообщали, что победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом жареных бананов.

Для приготовления вам понадобится:

2 банана,

2 головки красного лука,

50-80 гр сливочного масла,

половина ч. л. карри,

1 лимон (сок).

Бананы нужно помыть и нарезать колечками, не снимая с них кожуру. Лук нужно нарезать тонкими полукольцами. В сотейнике растопите 50-80 грамм сливочного масла, после чего отправьте бананы и лук томиться на огне около 10 мин. Добавьте в блюдо половину чайной ложки карри и тушите еще 5 минут. Можно посолить блюдо по вкусу и спрыснуть его соком лимона.

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился идеальным для лета рецепту курицы

Также Politeka писала, что Хіменес-Браво научил, как правильно готовить "ту самую" карбонару