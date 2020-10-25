48-летний судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво порадовал рецептом тематического лакомства
Как передает Politeka.net, шеф-повар опубликовал новые снимки в своем микроблоге в Instagram.
Эктор утверждает, что этот рецепт идеально подойдет как угощение на Хэллоуин.
Понадобятся такие ингредиенты:
1/2 стакана (115 г) сливочного масла, растопленного и слегка охлажденного;
1/4 стакана (50 г) темно-коричневого сахара;
1/2 стакана (100 г) сахара;
1 ч. л. ванильного экстракта;
6 ст. л. (86 г) тыквенного пюре;
1,5 стакана (190 г) муки;
1/4 ч. л. соли;
1/4 ч. л. разрыхлителя;
1/4 ч. л. пищевой соды;
1 и 1/2 ч. л. молотой корицы;
1/2 стакана (90 г) шоколадной стружки.
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Приготовление состоит из нескольких этапов:
Взбейте растопленное сливочное масло, коричневый сахар и сахарный песок в средней миске, чтобы не осталось комочков коричневого сахара. Взбейте ваниль тыквенное пюре до однородности.
Смешайте в большой миске муку, соль, разрыхлитель, соду, корицу. Насыпьте влажные ингредиенты до сухих и перемешайте вместе большой ложкой или шпателем. Тесто получится очень мягким.
Добавьте 1/2 стакана шоколадной стружки. Она может не прилипать к тесту через растопленное масло, но сделайте все возможное, чтобы совместить их. Накройте тесто и охлаждайте в течение 30 минут или до 3 дней. Охлаждение теста является обязательным для этого рецепта.
Достать тесто из холодильника. Разогрейте духовку до температуры 180° C. Застелите два больших листа пергаментной бумагой или силиконовыми коврами.
Скрутите тесто в шарики, примерно 1,5 столовые ложки теста каждая. Разровняйте верхушки тестовых шаров. Выпекайте 11-12 минут.
Охладите печенье на формах для выпечки не менее 10 минут, прежде чем переложить его на решетку для полного охлаждения.
Эктор Хименес-Браво отметил, что чем дольше печенье охлаждается, тем вкуснее оно будет Тыква смакует еще лучше на второй день, утверждает шеф-повар.
Напомним, что Хименес-Браво раскрыл хитрости приготовления крем-супа:"он станет вашим фаворитом".
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