48-летний судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво порадовал рецептом тематического лакомства

Как передает Politeka.net, шеф-повар опубликовал новые снимки в своем микроблоге в Instagram.

Эктор утверждает, что этот рецепт идеально подойдет как угощение на Хэллоуин.

Понадобятся такие ингредиенты:

1/2 стакана (115 г) сливочного масла, растопленного и слегка охлажденного;

1/4 стакана (50 г) темно-коричневого сахара;

1/2 стакана (100 г) сахара;

1 ч. л. ванильного экстракта;

6 ст. л. (86 г) тыквенного пюре;

1,5 стакана (190 г) муки;

1/4 ч. л. соли;

1/4 ч. л. разрыхлителя;

1/4 ч. л. пищевой соды;

1 и 1/2 ч. л. молотой корицы;

1/2 стакана (90 г) шоколадной стружки.

Приготовление состоит из нескольких этапов:

Взбейте растопленное сливочное масло, коричневый сахар и сахарный песок в средней миске, чтобы не осталось комочков коричневого сахара. Взбейте ваниль тыквенное пюре до однородности.

Смешайте в большой миске муку, соль, разрыхлитель, соду, корицу. Насыпьте влажные ингредиенты до сухих и перемешайте вместе большой ложкой или шпателем. Тесто получится очень мягким.

Добавьте 1/2 стакана шоколадной стружки. Она может не прилипать к тесту через растопленное масло, но сделайте все возможное, чтобы совместить их. Накройте тесто и охлаждайте в течение 30 минут или до 3 дней. Охлаждение теста является обязательным для этого рецепта.

Достать тесто из холодильника. Разогрейте духовку до температуры 180° C. Застелите два больших листа пергаментной бумагой или силиконовыми коврами.

Скрутите тесто в шарики, примерно 1,5 столовые ложки теста каждая. Разровняйте верхушки тестовых шаров. Выпекайте 11-12 минут.

Охладите печенье на формах для выпечки не менее 10 минут, прежде чем переложить его на решетку для полного охлаждения.

Эктор Хименес-Браво отметил, что чем дольше печенье охлаждается, тем вкуснее оно будет Тыква смакует еще лучше на второй день, утверждает шеф-повар.

Напомним, что Хименес-Браво раскрыл хитрости приготовления крем-супа:"он станет вашим фаворитом".

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