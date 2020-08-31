Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепты любимого перекуса 

Шеф-повар рассказал в своем Инстаграм рецепты закусок из нутового пюре, а точнее - хумуса передает Politeka.net.

Рецепты:

  • 1 банка нута (425 гр);
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л. тахини;
  • сок одного лимона;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль по вкусу;
  • кедровые орешки для презентации;
  • 1 ½ ст. л. свежей петрушки;
  • 2 ст. л. воды;
  • лаваш или питы для подачи.

Отварить нут, пока шкурка не сойдет. Снять шкурки, слить воду. Соединить все ингредиенты в кухонном комбайне, смешать до однородной массы, добавить масло и воду. Украсить кедровыми орехами и маслом. Вкуснее с лавашем или свежими овощами.

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Хумус из авокадо:

  • 1 банка нута;
  • 1 авокадо;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 перец халапеньо;
  • 10 гр. свежей кинзы;1 ч. Л. тмина;
  • 1 ст. л. сока лайма;
  • ½ ч. л. соли;
  • ½ ч. л. черного перца
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • свежая кинза для подачи.

Смешать нут, авокадо, чеснок, сок лайма и приправы. Взбить до однородности, медленно добавляя оливковое масло, пока хумус не станет кремовым и нежным. Украсить кинзой, томатами, нарезанными кубиками, и оливковым маслом.

Хумус с бататом:

  • 1 отварной батат;
  • 1 банка нута;
  • 3 ст. л. тахини;
  • сок одного лимона;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль по вкусу;
  • ¼ ч. л. черного перца;
  • 1 ½ ч. л. кайенского перца;
  • ¼ ч. л. тмина;
  • ½ ч. л. паприки;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • кедровые орешки для украшения;
  • 3 ст. л. воды.

Отварить нут до тех пор, пока шкурка не сойдет. Снять шкурки, слить воду и соедините все ингредиенты в кухонном комбайне. Перемешайте до однородной массы, добавьте масло и воду. Этот рецепт обычно требует больше жидкости, так как батат впитает много воды.

Наслаждайтесь! 

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.

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