Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепты любимого перекуса
Шеф-повар рассказал в своем Инстаграм рецепты закусок из нутового пюре, а точнее - хумуса передает Politeka.net.
Рецепты:
- 1 банка нута (425 гр);
- 2 зубчика чеснока;
- 3 ст. л. тахини;
- сок одного лимона;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- соль по вкусу;
- кедровые орешки для презентации;
- 1 ½ ст. л. свежей петрушки;
- 2 ст. л. воды;
- лаваш или питы для подачи.
Отварить нут, пока шкурка не сойдет. Снять шкурки, слить воду. Соединить все ингредиенты в кухонном комбайне, смешать до однородной массы, добавить масло и воду. Украсить кедровыми орехами и маслом. Вкуснее с лавашем или свежими овощами.
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Хумус из авокадо:
- 1 банка нута;
- 1 авокадо;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 перец халапеньо;
- 10 гр. свежей кинзы;1 ч. Л. тмина;
- 1 ст. л. сока лайма;
- ½ ч. л. соли;
- ½ ч. л. черного перца
- 2 ст. л. оливкового масла;
- свежая кинза для подачи.
Смешать нут, авокадо, чеснок, сок лайма и приправы. Взбить до однородности, медленно добавляя оливковое масло, пока хумус не станет кремовым и нежным. Украсить кинзой, томатами, нарезанными кубиками, и оливковым маслом.
Хумус с бататом:
- 1 отварной батат;
- 1 банка нута;
- 3 ст. л. тахини;
- сок одного лимона;
- 2 зубчика чеснока;
- соль по вкусу;
- ¼ ч. л. черного перца;
- 1 ½ ч. л. кайенского перца;
- ¼ ч. л. тмина;
- ½ ч. л. паприки;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- кедровые орешки для украшения;
- 3 ст. л. воды.
Отварить нут до тех пор, пока шкурка не сойдет. Снять шкурки, слить воду и соедините все ингредиенты в кухонном комбайне. Перемешайте до однородной массы, добавьте масло и воду. Этот рецепт обычно требует больше жидкости, так как батат впитает много воды.
Наслаждайтесь!
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.
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