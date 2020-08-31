Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепты любимого перекуса

Шеф-повар рассказал в своем Инстаграм рецепты закусок из нутового пюре, а точнее - хумуса передает Politeka.net.

Рецепты:

1 банка нута (425 гр);

2 зубчика чеснока;

3 ст. л. тахини;

сок одного лимона;

2 ст. л. оливкового масла;

соль по вкусу;

кедровые орешки для презентации;

1 ½ ст. л. свежей петрушки;

2 ст. л. воды;

лаваш или питы для подачи.

Отварить нут, пока шкурка не сойдет. Снять шкурки, слить воду. Соединить все ингредиенты в кухонном комбайне, смешать до однородной массы, добавить масло и воду. Украсить кедровыми орехами и маслом. Вкуснее с лавашем или свежими овощами.

Хумус из авокадо:

1 банка нута;

1 авокадо;

1 зубчик чеснока;

1 перец халапеньо;

10 гр. свежей кинзы;1 ч. Л. тмина;

1 ст. л. сока лайма;

½ ч. л. соли;

½ ч. л. черного перца

2 ст. л. оливкового масла;

свежая кинза для подачи.

Смешать нут, авокадо, чеснок, сок лайма и приправы. Взбить до однородности, медленно добавляя оливковое масло, пока хумус не станет кремовым и нежным. Украсить кинзой, томатами, нарезанными кубиками, и оливковым маслом.

Хумус с бататом:

1 отварной батат;

1 банка нута;

3 ст. л. тахини;

сок одного лимона;

2 зубчика чеснока;

соль по вкусу;

¼ ч. л. черного перца;

1 ½ ч. л. кайенского перца;

¼ ч. л. тмина;

½ ч. л. паприки;

3 ст. л. оливкового масла;

кедровые орешки для украшения;

3 ст. л. воды.

Отварить нут до тех пор, пока шкурка не сойдет. Снять шкурки, слить воду и соедините все ингредиенты в кухонном комбайне. Перемешайте до однородной массы, добавьте масло и воду. Этот рецепт обычно требует больше жидкости, так как батат впитает много воды.

Наслаждайтесь!

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.

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