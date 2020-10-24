Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret похвалилася ідеальними розвагами з подружкою
Супермодель нещодавно вирушила на курорт разом з подругами, щоб весь тиждень відзначати свій день народження і провести час без зайвої уваги. При цьому Белла не стала розкривати курортне місце, де проводить час, а також і те, чи був з нею її коханий.
Нещодавно Белла також вирішила поділитися знімком, на якому показала, як розважається з подругою в басейні. Дівчина позувала в білосніжному крихітному бікіні, а її подружка-красуня в трендовому купальнику з леопардовим принтом.
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Показавши фігуру у воді, дівчата отримали кілька сотень хвалебних коментарів:
"Красуні просто чудові❤️; хотілося б і без води побачити❤️❤️; красивий; мої діти 😩; королеви; мої дружини; це одне захоплення, дівчинка😍; у вас двох є моє серце; як можна зупинитися і не подивитися на них❤️❤️; чудова; спасибі, королева; Палестинська принцеса😍; Значок🧿; Краща дівчинка ❤️🔥 👄; ти Приголомшлива; ; нам потрібно зробити знімок як третій @ lesliejalonso; симпатичні !!!».
Раніше ми писали, що зірка вміє привертати до себе увагу, тому кожне фото супермоделі відразу обговорюється в соціальних мережах і з'являється на всіх фан-акаунтах знаменитості. Як видно на одному з таких кадрів, Белла знаходиться у відмінній формі, а темний бікіні вигідно підкреслює її бюст і плоский живіт.
Схоже, поки Белла святкує свій день народження з подругами, з якими спеціально вирушила на тиждень відпочинку на курорт, фанати активно згадують кращі яскраві образи Хадід. Багато також цікавляться секретами краси стрункої супермоделі.
Дівчина їх і не приховує, підкреслюючи, що вона намагається збалансовано харчуватися, адже дуже часто може балувати себе піцою та іншою шкідливою, але такою смачною їжею з високим відсотком вмісту жирів. Тому Беллі доводиться харчуватися частіше, але дуже маленькими порціями.
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