Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret похвалилася ідеальними розвагами з подружкою

Супермодель нещодавно вирушила на курорт разом з подругами, щоб весь тиждень відзначати свій день народження і провести час без зайвої уваги. При цьому Белла не стала розкривати курортне місце, де проводить час, а також і те, чи був з нею її коханий.

Нещодавно Белла також вирішила поділитися знімком, на якому показала, як розважається з подругою в басейні. Дівчина позувала в білосніжному крихітному бікіні, а її подружка-красуня в трендовому купальнику з леопардовим принтом.

Показавши фігуру у воді, дівчата отримали кілька сотень хвалебних коментарів:

"Красуні просто чудові❤️; хотілося б і без води побачити❤️❤️; красивий; мої діти 😩; королеви; мої дружини; це одне захоплення, дівчинка😍; у вас двох є моє серце; як можна зупинитися і не подивитися на них❤️❤️; чудова; спасибі, королева; Палестинська принцеса😍; Значок🧿; Краща дівчинка ❤️🔥 👄; ти Приголомшлива; ; нам потрібно зробити знімок як третій @ lesliejalonso; симпатичні !!!».

Раніше ми писали, що зірка вміє привертати до себе увагу, тому кожне фото супермоделі відразу обговорюється в соціальних мережах і з'являється на всіх фан-акаунтах знаменитості. Як видно на одному з таких кадрів, Белла знаходиться у відмінній формі, а темний бікіні вигідно підкреслює її бюст і плоский живіт.

Схоже, поки Белла святкує свій день народження з подругами, з якими спеціально вирушила на тиждень відпочинку на курорт, фанати активно згадують кращі яскраві образи Хадід. Багато також цікавляться секретами краси стрункої супермоделі.

Дівчина їх і не приховує, підкреслюючи, що вона намагається збалансовано харчуватися, адже дуже часто може балувати себе піцою та іншою шкідливою, але такою смачною їжею з високим відсотком вмісту жирів. Тому Беллі доводиться харчуватися частіше, але дуже маленькими порціями.

Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні

А ще Politeka писала, що спекотна Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику

Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри