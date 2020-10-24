Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret похвалилась идеальными развлечениями с подружкой

Супермодель недавно отправилась на курорт вместе с подругами, чтобы всю неделю отмечать свой день рождения и провести время без лишнего внимания. При этом Белла не стала раскрывать курортное место, где проводит время, а также и то, был ли с ней ее возлюбленный.

Недавно Белла также решила поделиться снимком, на котором показала, как развлекается с подругой в бассейне. Девушка позировала в белоснежном крошечном бикини, а ее подружка-красотка в трендовом купальнике с леопардовым принтом.

Показав фигуру в воде, девушки получили несколько сотен хвалебных комментариев:

«Красотки просто восхитительны❤️; хотелось бы и без воды увидеть❤️❤️; Красивый; Мои дети 😩; Королевы; мои жены; это одно восхищение, девочка😍; у вас двоих есть мое сердце, кто здесь королева?; как можно остановиться и не посмотреть на них❤️❤️; великолепна; спасибо, королева; Палестинская принцесса😍; Значок🧿; Лучшая девочка ❤️🔥👄; Ты потрясающая; ; Нам нужно сделать снимок как третий @lesliejalonso; Симпатичные !!!».

Ранее мы писали, что звезда умеет привлекать к себе внимание, поэтому каждое фото супермодели сразу обсуждается в социальных сетях и появляется на всех фан-аккаунтах знаменитости. Как видно на одном из таких кадров, Белла находится в отличной форме, а темный бикини выгодно подчеркивает ее бюст и плоский живот.

Похоже, пока Белла празднует свой день рождения с подругами, с которыми специально отправилась на неделю отдыха на курорт, фанаты активно вспоминают лучшие яркий образы Хадид. Многие также интересуются секретами красоты стройной супермодели.

Девушка их и не скрывает, подчеркивая, что она старается сбалансированно питаться, ведь очень часто может баловать себя пиццей и другой вредной, но такой вкусной едой с высоким процентом содержания жиров. Поэтому Белле приходится питаться чаще, но весьма маленькими порциями.

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