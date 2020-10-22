24-річна модель Анна Заворотнюк ошелешила несподіваним одкровенням з приводу інциденту, що стався в її родині

Як передає Politeka.net, дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк розповіла подробиці моторошної історії в "сторіз" у своєму Instagram.

Дівчина вирішила напередодні Хеллоуїна полоскотати нерви своїх шанувальників, згадавши про один епізод з життя.

За словами Анни, ця історія сталася з нею у 18 років.

"Я повинна була відлітати, не пам'ятаю вже в яку країну, але суть була в тому, що я перебувала за містом, і дуже пізно вночі зрозуміла, що забула свій паспорт в центрі, в квартирі. Вся моя сім'я залишалася вдома, а я взяла ключі і сказала, що поїду одна в квартиру, там переночую, тому що мені заодно треба забрати паспорт... Я приїжджаю в квартиру, знаходжу свій паспорт, по-тихеньку дособираю якісь речі, час наближається вже десь до другої години ночі і я йду до себе в кімнату і збираюся лягати спати. Далі, я чую кроки, скрипи дверей і голос чоловічий, який на всю квартиру кричить: "Хто тут?", - поділилася Анна.

Далі дівчина повідала, що сильний жах скував її всю - не могла поворухнутися. Закінчення історії трохи потішило.

"І мене охопив такий жах, що я не могла ворушитися взагалі. Я як сиділа, як вкопана, так і продовжувала сидіти. Навіть не могла додуматися взяти телефон подзвонити в поліцію або взяти якийсь предмет гострий, - зазначила Заворотнюк, додавши, що ручка дверей скрипнула й вона побачила нежданого гостя на порозі своєї спальні. - До мене заходить абсолютно незнайомий мужик, величезний, з бородою... Мене трясе... І тут він починає говорити: "Тебе звуть Аня? Тобі погано?" Я друг твоєї родини".

Виявилося, що рідні забули попередити дівчину про гостя, якого пустили переночувати.

"Я потім дуже довго відходила. Дуже образилася на всіх, що мені забули розповісти. Ця історія могла коштувати мені життя", - підсумувала Анна.

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