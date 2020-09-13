Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк сверкнула роскошными голыми ногами в дерзком наряде из кожи

Анна Заворотнюк поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото дочь известной российской актрисы позирует перед окном сидя на стуле и закинув ногу на ногу. На ней стильное длинное кожаное пальто карамельного оттенка. При этом из-под него виднеются обнаженные ноги красотки.

На фото Анна задумчиво смотрит куда-то вверх. Свои волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем, подчеркнув свои выразительные глаза.

«Счастье всегда складывается из каких-то мелочей. Счастье - это чашка чая поданная заботливой рукой, когда ты усталая придёшь с работы, это семейный поход на рыбалку, это новая скатерть на столе, это круассан с заварным кремом и ароматным кофе, да много всего ещё. Каждый день даёт что-то новое», - написала Заворотнюк в подписи к фото.

Ее подписчики тут же принялись комментировать фото.

«Такая необыкновенная не перестану восхищаться тобой прекрасная принцесса», «Анна, вы с мамой внешне так похожи! Две красавицы», «Хороша девчонка!», «Анечка, Вы само очарование! Леди Осень», «Анечка, очень верные слова. А вы просто божественная. Хорошего дня», - пишут люди.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк нарядилась поярче, поразив внешним видом: "Стильняжка наша".

Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк взбудоражила откровенным фото в ультра-мини и неожиданным признанием: "к чему бы это?".

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