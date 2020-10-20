24-летняя дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Инстаграм новые фото, а также поделилась своими размышлениями

Как сообщает Politeka, девушка для свежей фотосессии нарядилась в белоснежные широкие брюки и такой же свитер. На ногах у Анны – коричневые осенние полусапожки.

На одном из кадров знаменитость сидит на пеньке, широво расставив ноги, на втором - уселась на камень, лежащий посреди дороги. Волосы девушки распущены.

"Мы часто задумываемся в чем смысл жизни, в чем мы видим счастье. И порой мы гонимся за пустыми миражами, за совсем неважными вещами, может быть даже не понимая этого. А счастье, как правило, бывает рядом. И это наверное сама жизнь💫 Ведь жизнь не завтра и не вчера, она сегодня, в эту секунду. Радость оттого, что ты живешь, видишь близких и ощущаешь этот прекрасный мир в полной мере🦋✨🤍 А какое ваше ощущение счастья?🌛", – подписала снимок дочь знаменитости.

Фанаты откликнулись на публикацию девушки и оставили под постом много комментариев и лайков.

"Семья,комфорт,любимый человек,друзья и карьера-вот оно моё счастье♥️ Счастье когда мир виден только с доброй стороны«в розовых очках» и все хорошо❤ Анюта вы очень красивая😍Анечка можно лайк от вас в честь моего дня рождения🙏 буду очень счастлива... Счастье..... Для меня счастье что мои родные рядом, хоть и небольшом количестве. Вот моё счастье Счастье , это родные и близкие рядом и здоровы Какая вы красивая 😍 Когда в семье все здоровы и счастливы🙏🏻 Это для меня и есть счастье) Ура! Я встретила человека который кажется думает также 😍 моя философия что жизнь это и есть счастье и смысл жизни в самой жизни! Все остальное просто дополнительные источники эмоций 🙌❤️ Счастье в мелочах , но мы в каждодневной гонке просто не замечаем этих мелочей .... нужно лишь остановится и осознать что вот оно Счастье , здесь и сейчас Бомбезная 😻🔥 Счастье для меня - это видеть здоровых, живых и счастливых близких людей рядом, жить позитивно, творить добрые дела и заботиться о семье и близких", – написали они.

Ранее мы писали, что Анна покорила идеальным образом в мини. Красотка, которая также является моделью, обладает невероятным вкусом и ее луки всегда привлекают внимание поклонников. Так, девушка опубликовала серию фото в стильном образе. Звезда позировала в черном мини-платье, которое имело клешеную юбочку.

Игривый наряд едва ли не приоткрывал виды на самое сокровенное. Сверху дочь актрисы надела кожаный пиджак. На ножки красотка натянула черные колготки с принтом из сердечек. Шляпка и стильные очки завершили образ.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.