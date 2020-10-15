24-летняя дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, которая как известно болеет онкологией, показала в своем микроблоге в Инстаграм новые фото, которыми похвасталась элегантным образом

Как сообщает Politeka, девушка выбрала на прогулку синие джинсы с широким кожаным ремнем, белую футболку и белоснежный кардиган, из чего можно сделать вывод, что на улице во время съемок было прохладно.

На одном из снимков Анна пироко расставила ноги, благодаря чему фанаты оценили их длину и стройность.

"Дорогие, как вы уже догадались, я тут вам видео с укладкой на завтра готовлю, на этот раз на расчёску и обычный фен", – подписала снимки знаменитость. Снимки сделаны, судя по геотегу, на фоне Большого театра России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 15 Окт 2020 в 6:02 PDT

Фанаты наперебой начали ставить лайки под публикацией и восторгаться внешним видом Анны.

"❤️Люблю❤️ Конечно ждём👍 Здравствуй Ань, мне навряд ли пригодится но я жду 😂, хорошего дня Анют🙏 Очаровательная девушка! Очень ждём. P.S. вторая фотка отпад всего 😍 ты очень красивая 🤍 Красавица", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Анна Заворотнюк удивила публику новым оригинальным образом. Она поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм, чем вызвала восторг фолловеров.

Так, на одном из фото девушка позирует в светлом платье выше колен посреди поля, заросшего дикой травой. Ее волосы распущены, в правой руке Анна держит куртку.

На втором и третьем снимках куртка уже на девушке, также фанаты видят во всей красе стройные ножки звезды в высоких черных сапогах.

"Научиться слушать природу,шелест ветра, травы🌾 увидеть красоту в этих увядающих листьях, в этом почти заснувшем лесу, в этой уже пожелтевшей траве. Стать единым целом с этой удивительной красотой. Мне кажется, это самая лучшая медитация✨

Жаль, что мы так редко замечаем эту красоту природы и не бережём ее💔 ведь именно в ней мы черпаем вдохновение,силу и здоровье. Так же черпали вдохновение и были очарованы красотой русской природы поэты и писатели🌍" - подписала фото Заворотнюк и процитировала известного русского поэта Сергея Есенина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 12 Окт 2020 в 6:27 PDT

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.