24-летняя модель Анна Заворотнюк ошарашила неожиданным откровением по поводу инцидента, произошедшего в ее семье

Как передает Politeka.net, дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала подробности жуткой истории в "сториз" в своем Инстаграм.

Девушка решила накануне Хеллоуина пощекотать нервы своих поклонников, вспомнив об одном эпизоде из жизни.

По словам Анны, эта история произошла с ней лет в 18.

"Я должна была улетать, не помню уже в какую страну, но суть была в том, что я находилась за городом, и очень поздно ночью поняла, что забыла свой паспорт в центре, в квартире. Вся моя семья оставалась дома, а я взяла ключи и сказала, что поеду одна в квартиру, там переночую, потому что мне заодно надо забрать паспорт... Я приезжаю в квартиру, нахожу свой паспорт, по-тихонечку дособираю какие-то вещи, время близится уже где-то к часам двум ночи и я ухожу к себе в комнату и собираюсь ложиться спать. Дальше, я слышу шаги, скрипы дверей и голос мужской, который на всю квартиру орет: "Кто здесь?", - поделилась Анна.

Далее девушка поведала, что сильный ужас сковал ее всю - не могла пошевелиться. Окончание истории немного позабавило.

"И меня охватил такой ужас , что я не могла шевелиться вообще. Я как сидела, как вкопанная, так и продолжала сидеть. Даже не могла додуматься взять телефон позвонить в полицию или взять какой-то предмет острый, - отметила Заворотнюк, добавив, что ручка двери скрипнула и она увидела нежданного гостя на пороге своей спальни. - Ко мне заходит абсолютно незнакомый мужик, огромный, с бородой... Меня трясет... И тут он начинает говорить: "Тебя зовут Аня? Тебе плохо?" Я друг твоей семьи".

Оказалось, что родные забыли предупредить девушку о госте, которого пустили переночевать.

"Я потом очень долго отходила. Очень обиделась на всех, что мне забыли рассказать. Эта история могла стоить мне жизни", - подытожила Анна.

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