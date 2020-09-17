Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк сверкнула юным лицом в свежем видеоролике

Анна Заворотнюк поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах дочь известной российской актрисы делает себе массаж лица, испольщуя специальное приспособление.

"Массаж лица за 5 минут🌿 Массаж роликом снимает мышечное напряжение, соответственно предотвращает появление морщин.🤞🏽😁 Улучшает микроциркуляцию крови, благодаря этому, кожа обретает здоровый вид.👼🏻 Регулярный массаж стимулирует выработку коллагена, в результате увеличивается упругость кожи.🐣 ⠀При постоянном использовании помогает сделать более выразительные скулы и четкий овал лица.🥚 Кроме того, ролик усиливает действие сыворотки и крема, а это значит, что перед тем, как наносить макияж (кстати, скоро выложу видео о своём мэйке на каждый день😊💄) можно и нужно использовать скульптор) P.S Небольшой лайфхак по применению: скульптор лучше положить в холодильник, минут на 10, перед тем, как его использовать. Эффекта будет больше🔥 Хорошего дня❤️", – написала девушка.

Поклонникам понравился ролик дочери Анастасии Заворотнюк, они осыпали ее комплиментами.

"Милашка!!! 😊 Какая же вы красавица 🤗😍 У вас такой свежий😍 естественный макияж снимете видео как вы краситесь Красавица! Вся в маму!Прелестная😻 Какая вы красавица🌸 Аня ты богиня Спасибо большое,Анюта🙏Вы такая красотка😻❤️ Прелестная😻", – написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 17 Сен 2020 в 3:22 PDT

Politeka писала, что дочь больной раком Анастасии Заворотнюк сверкнула роскошными голыми ногами в дерзком наряде из кожи.

На фото дочь известной российской актрисы позирует перед окном сидя на стуле и закинув ногу на ногу. На ней стильное длинное кожаное пальто карамельного оттенка. При этом из-под него виднеются обнаженные ноги красотки. На фото Анна задумчиво смотрит куда-то вверх. Свои волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем, подчеркнув свои выразительные глаза.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк нарядилась поярче, поразив внешним видом: "Стильняжка наша".

Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк взбудоражила откровенным фото в ультра-мини и неожиданным признанием: "к чему бы это?".

Также Politeka писала, что роскошная дочь Заворотнюк забыла надеть штаны и застыла в томной позе: «Просто бомба».