Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк сверкнула юным лицом в свежем видеоролике
Анна Заворотнюк поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
На кадрах дочь известной российской актрисы делает себе массаж лица, испольщуя специальное приспособление.
"Массаж лица за 5 минут🌿 Массаж роликом снимает мышечное напряжение, соответственно предотвращает появление морщин.🤞🏽😁 Улучшает микроциркуляцию крови, благодаря этому, кожа обретает здоровый вид.👼🏻 Регулярный массаж стимулирует выработку коллагена, в результате увеличивается упругость кожи.🐣 ⠀При постоянном использовании помогает сделать более выразительные скулы и четкий овал лица.🥚 Кроме того, ролик усиливает действие сыворотки и крема, а это значит, что перед тем, как наносить макияж (кстати, скоро выложу видео о своём мэйке на каждый день😊💄) можно и нужно использовать скульптор) P.S Небольшой лайфхак по применению: скульптор лучше положить в холодильник, минут на 10, перед тем, как его использовать. Эффекта будет больше🔥 Хорошего дня❤️", – написала девушка.
Появилось редкое фото со всеми детьми Кристины Орбакайте: "Такие тощие..."
У Елизаветы II жестко проучили принца Гарри на день рождения, конфликт не утихает: "Этого не заслуживает..."
Победившая рак Алла Мазур впервые показала себя без волос, фото до мурашек: "Классная, молодая!"
Оскандалившаяся с Фреймут на "Танцях з зірками" Кухар огорошила признанием: "Плакала вместе с..."
Поклонникам понравился ролик дочери Анастасии Заворотнюк, они осыпали ее комплиментами.
"Милашка!!! 😊 Какая же вы красавица 🤗😍 У вас такой свежий😍 естественный макияж снимете видео как вы краситесь Красавица! Вся в маму!Прелестная😻 Какая вы красавица🌸 Аня ты богиня Спасибо большое,Анюта🙏Вы такая красотка😻❤️ Прелестная😻", – написали они.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Politeka писала, что дочь больной раком Анастасии Заворотнюк сверкнула роскошными голыми ногами в дерзком наряде из кожи.
На фото дочь известной российской актрисы позирует перед окном сидя на стуле и закинув ногу на ногу. На ней стильное длинное кожаное пальто карамельного оттенка. При этом из-под него виднеются обнаженные ноги красотки. На фото Анна задумчиво смотрит куда-то вверх. Свои волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем, подчеркнув свои выразительные глаза.
Напомним, дочь больной раком Заворотнюк нарядилась поярче, поразив внешним видом: "Стильняжка наша".
Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк взбудоражила откровенным фото в ультра-мини и неожиданным признанием: "к чему бы это?".
Также Politeka писала, что роскошная дочь Заворотнюк забыла надеть штаны и застыла в томной позе: «Просто бомба».