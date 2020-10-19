Всегда одетая с иголочки Анна Заворотнюк заинтриговала публику свежими кадрами, на которых предстала полуголой
Как передает Politeka.net, 24-летняя дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в "сториз" в Инстаграм новые кадры, на которых предстала в коротком черном топе-лифчике с надписью Nike и белых спортивных штанах.
Девушка, которая не часто балует поклонников пикантными образами, к примеру, в бикини, на этот раз продемонстрировала нечто более любопытное, чем хороший вкус в одежде.
Так, Анна, с распущенными волосами и идеальным макияжем, покрутилась перед камерой, дабы зритель мог со всех ракурсов оценить ее накачанный пресс.
"Доброе утро начинается с тренировки. Хотите видео с моим любимым упражнением на пресс?", - говорится в подписи к фото, и предлагается два варианта ответа.
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Ранее мы сообщали, дочь Заворотнюк ошеломила атмосферной ретро-фотосессией рядом со старенькой "Волгой".
Анна позировала в сером брючном костюме-тройке в почти невидимую клеточку. Девушка надела коротенькую жилетку не на рубашку, а на голое тело - невооруженным взглядом заметна полоска тела, особенно, когда она подняла руки. На ногах у нее были белые кеды, а аксессуарами послужили солнцезащитные очки и крупные серьги.
"Retro vibe📻 Я очень люблю ретро машины🚙 не просто потому что они старые, а ведь в них столько достоинства и стиля🔥 Понятно, что жизнь идёт вперёд, появляются новый дизайн, красивые формы, другая эстетика. Но на ретро ведь так приятно смотреть и они приковывают наше внимание🤩", - поделилась сокровенным Анна.
Напомним, исхудавшая дочь больной раком Заворотнюк смутила видом в мини-платье на природе: "В соседнее село не ходи!".
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