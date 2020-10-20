Долар насідає на гривню, НБУ здивував новими цифрами: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 20 жовтня насяде на гривню з неймовірною силою, вона буде втрачати позиції одна за одною.

Економісти з НБУ прогнозують, що сто доларів сьогодні підскочать в ціні на 1,13 гривні. До середини дня валюта піднялася аж на 1,49 пункту, але гривня відмовилася пускати її далі.

Євро буде вірний своїй тактиці, набравши на міжбанку 13,25 пункту.

Курс валют в Україні 20 жовтня буде таким:

100 доларів – 2837,62 грн;

100 євро - 3343,43 грн.

Володимир Зеленський розповів, в якому випадку Україна може повернутися до локдауну

Президент України заявив, що жорсткий карантин в країні введуть при захворюваності китайським вірусом в понад 9,5 тисячі випадків за добу. Про це він розповів на зустрічі з релігійними представниками, передає прес-служба офісу президента.

Глава держави попередив, що в такому випадку сильно постраждає економіка.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень. Якщо мати більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни і буде дуже складно всім", - попередив президент.

Крім того, глава держави зазначив, що, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні в останні тижні фіксується 5-6 тис.нових випадків інфікування щодня. Він заявив, що спостерігається тенденція до зростання захворюваності. Найважче переносять хворобу літні люди - на цю категорію громадян припадає 80-85% всіх летальних випадків через Китайський вірус.

На сьогодні в ряді регіонів країни завантаженість ліжок у лікарнях становить 70%, а в деяких населених пунктах - 100%.

У Раді хочуть здерти з українців ще більше грошей, кому доведеться переплачувати: "до 1019 гривень за..."

У Верховній Раді пропонують зобов'язати українців платити більше грошей при реєстрації автомобілів.

Відповідний законопроект вже зареєстрували на офіційному сайті парламенту. Згідно з документом, вартість автомобільного номера і бланка реєстрації зросте з 550-590 до 619-1019 гривень. Якщо його приймуть, зміни набудуть чинності через шість місяців з моменту затвердження.

Законопроект передбачає розміщення всіх вільних номерів, крім елітних, в Єдиній базі даних. За новими правилами при реєстрації власник отримає лише свідоцтво, а саму табличку доведеться замовляти на спеціалізованих підприємствах, які отримали таке право. Громадянам покажуть список організацій, які зможуть створити потрібний номерний знак у повній відповідності з державними нормами.

Автори законодавчої ініціативи вважають, що їхня ідея допоможе українському бюджету зберегти близько 483 мільйонів гривень, адже зараз потрібно проводити тендер на виготовлення знаків, витрачати гроші на транспортування та зберігання готових виробів. Часом витрати виходять вище, ніж собівартість номера і призводять до збитків для держави.

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