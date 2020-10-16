Владельцам евроблях в Украине рассказали, как защитить себя от штрафа в размере почти двух сотен тысяч гривен

Об этом говорится в материале «ТСН».

Так, нормы статей №470 и №481 Таможенного кодекса предусматривается штраф в размере до 170 тысяч гривен. Он начал действовать с 22 августа прошлого года. Однако по данной статье водителей привлекали достаточно редко, чаще люди отделывались «мягкой» ответственностью в размере 8,5 тысячи и 17 тысяч гривен. Без конфискации авто.

Однако, статья Конституции №58 предусматривает, что человек не может отвечать за деяния, которые на момент их свершения не признавались государством как нарушение закона.

По этому, если вывоз автомобиля не совершался в момент до 22 августа прошлого года, то такие действия не могут квалифицироваться по «новому» закону как правонарушение.

До этого мы рассказывали, что украинцев массово штрафуют, ставя их в безвыходное положение.

Владельцы «евроблях» попали в ловушку из-за карантина и теперь вынуждены платить немыслимые штрафы.

Суды штрафуют «евробляхеров» за превышение срока временного ввоза или транзита.

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