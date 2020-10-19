В Верховной Раде предлагают обязать украинцев платить больше денег при регистрации автомобилей
Как пишет Politeka.net, соответствующий законопроект уже зарегистрировали на официальном сайте парламента. Согласно документу, стоимость автомобильного номера и бланка регистрации вырастет с 550-590 до 619-1019 гривен. Если его примут, изменения вступят в силу через шесть месяцев с момента утверждения.
Законопроект предусматривает размещение всех свободных номеров, кроме элитных, в единой базе данных. По новым правилам при регистрации владелец получит лишь свидетельство, а саму табличку придется заказывать на специализированных предприятиях, получивших такое право. Гражданам покажут список организаций, которые смогут создать нужный номерной знак в полном соответствии с государственными нормами.
Авторы законодательной инициативы, считают что их идея поможет украинскому бюджету сохранить около 483 миллионов гривен, ведь сейчас нужно проводить тендер на изготовление знаков, тратить деньги на транспортировку и хранение готовых изделий. Порой расходы получаются выше, чем себестоимость номера и приводят к убыткам для государства.
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Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который изменит распределение средств, полученных за счет дорожных штрафов. Предлагается половину денег, выплаченных водителями, отправлять в бюджет населенного пункта, где произошли правонарушения.
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