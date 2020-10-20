Доллар наседает на гривну, НБУ удивил новыми цифрами: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 20 октября насядет на гривну с невероятной силой, она будет терять позиции одна за другой.

Экономисты из НБУ прогнозируют, что сто долларов сегодня подскочат в цене на 1,13 гривны. К средине дня валюта поднялась аж на 1,49 пункта, но гривна отказалась пускать ее дальше.

Евро будет верен своей тактике, набрав на межбанке 13,25 пункта.

Курс валют в Украине 20 октября будет таким:

100 долларов – 2837,62 грн;

100 евро – 3343,43 грн.

Владимир Зеленский рассказал, в каком случае Украина может вернуться к локдауну

Президент Украины заявил, что жесткий карантин в стране введут при заболеваемости китайским вирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. Об этом он рассказал на встрече с религиозными представителями, передает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства предупредил, что в таком случае сильно пострадает экономика.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений. Если иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", - предупредил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что, по информации Министерства здравоохранения, в Украине в последние недели фиксируется 5-6 тыс. новых случаев инфицирования ежедневно. Он заявил, что наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Тяжелее всего переносят болезнь пожилые люди - на эту категорию граждан приходится 80-85% всех летальных случаев из-за китайского вируса.

На сегодня в ряде регионов страны загруженность коек в больницах составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах - 100%.

В Раде хотят содрать с украинцев еще больше денег, кому придется переплачивать: "до 1019 гривен за..."

В Верховной Раде предлагают обязать украинцев платить больше денег при регистрации автомобилей.

Соответствующий законопроект уже зарегистрировали на официальном сайте парламента. Согласно документу, стоимость автомобильного номера и бланка регистрации вырастет с 550-590 до 619-1019 гривен. Если его примут, изменения вступят в силу через шесть месяцев с момента утверждения.

Законопроект предусматривает размещение всех свободных номеров, кроме элитных, в единой базе данных. По новым правилам при регистрации владелец получит лишь свидетельство, а саму табличку придется заказывать на специализированных предприятиях, получивших такое право. Гражданам покажут список организаций, которые смогут создать нужный номерной знак в полном соответствии с государственными нормами.

Авторы законодательной инициативы считают, что их идея поможет украинскому бюджету сохранить около 483 миллионов гривен, ведь сейчас нужно проводить тендер на изготовление знаков, тратить деньги на транспортировку и хранение готовых изделий. Порой расходы получаются выше, чем себестоимость номера и приводят к убыткам для государства.

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