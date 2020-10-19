Незвичайний кадр з поп-легендою Софією Ротару викликав фурор

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок народної артистки опублікували рідкісне чорно-біле фото, на якому постала ще молода Ротару в оточенні лікаря й медсестер в білих халатах і ковпаках.

Усміхнена Ротару, з розпущеним волоссям, в брюках-кльош і картатому піджаку обіймала жінку-медика. По всьому, вони фотографувалися на вулиці, у дворі лікарні.

"З медиками після операції по апендициту. г. Караганда, 1973 рік. Дорога, улюблена, рідна, Софія Михайлівна, будьте завжди здорові, благополучні і бережіть себе!🙏 💝 🤗 🌸 😍 💫 ", - підписано це фото.

Користувачі долучилися до побажань міцного здоров'я Ротару:

"Чарівна, красива, ніжна, Софія Михайлівна, Ви - сама досконалість!!!"

"І ви, і всі ваші рідні нехай будуть здорові і щасливі!"

"Здоров'я Софії Михайлівні!!!"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явився архівний знімок молодої співачки з ще маленьким спадкоємцем.

У кадрі Софія Михайлівна встала на одне коліно, притискаючи до себе усміхненого сина Руслана, якому на вигляд років 6-7.

"Сьогодні чудове свято в Білорусі .... День Матері!❤️ Від щирого серця вітаю Вас, улюблена Софія Михайлівна і всіх матусь зі святом!❤️ Бажаю Величезного Щастя!", - йдеться у підписі.

Коментуючі приєдналися до привітань:

"(Рости рости великий великий... І він підріс і простягнув матері руку...) 🙌🙌🙌😍🙏"; "Клас кадр 🤗❤️"; "Ви принадність👍"; "Ви чудова мама, залишайтеся завжди такою, молодою, красивою і люблячою мамою".

Нагадавши, 73-річна Софія Ротару приймає привітання, Кіркоров не стримався.

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