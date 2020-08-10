Знаменитая певица София Ротару восхитила сеть молодым видом рядом с сестрой
Как передает Politeka.net, София Ротару обнародовала в личном миниблоге в «Инстаграм» фотографии со своего дня рождения. Артистка отпраздновала 71-летие в кругу своих родных.
Один из снимков привлек особенное внимание публики. На нем певица запечатлелась с младшей 61-летней сестрой Аурикой. Поклонников удивило, как родственницы похожи друг на друга, хотя и имеют разный цвет волос.
«Невероятная красота», «Самые любимые девочки! Здоровья вам!!!», «Девчонки вы 🔥», «какие красивые», «Самые самые😍 Нету слов!😻», «Как вы похожи... 😍», - пишут в комментариях.
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Отметим, что Аурика Ротару тоже является звездой, а в 2019 году она получила звание народной артистки. У нее есть 32-летняя дочь Анастасия Ротару и две внучки Аурелия и Вероника.
София Михайловна отмечает свой день рождения дважды 7 и 9 августа. Первая дата – фактическая, вторая – по паспорту (из-за ошибки чиновницы, заполняющей документы).
Отметим, мимо такого кадра не смог пройти и бывший муж Наташи Королевой – Игорь Николаев. Композитор поставил снимку Ротару «лайк».
Напомним, довольный Киркоров забыл о Пугачевой, страстно прижав к себе Софию Ротару.
Как сообщала Politeka, архивные фото юной Софии Ротару слили в сеть, певицу в юности не узнать: "Ничего себе".
Также Politeka писала, что избалованная София Ротару повысила гонорары в разгар эпидемии: "Мало платите, давайте...".