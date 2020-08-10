Знаменитая певица София Ротару восхитила сеть молодым видом рядом с сестрой

Как передает Politeka.net, София Ротару обнародовала в личном миниблоге в «Инстаграм» фотографии со своего дня рождения. Артистка отпраздновала 71-летие в кругу своих родных.

Один из снимков привлек особенное внимание публики. На нем певица запечатлелась с младшей 61-летней сестрой Аурикой. Поклонников удивило, как родственницы похожи друг на друга, хотя и имеют разный цвет волос.

«Невероятная красота», «Самые любимые девочки! Здоровья вам!!!», «Девчонки вы 🔥», «какие красивые», «Самые самые😍 Нету слов!😻», «Как вы похожи... 😍», - пишут в комментариях.

Отметим, что Аурика Ротару тоже является звездой, а в 2019 году она получила звание народной артистки. У нее есть 32-летняя дочь Анастасия Ротару и две внучки Аурелия и Вероника.

София Михайловна отмечает свой день рождения дважды 7 и 9 августа. Первая дата – фактическая, вторая – по паспорту (из-за ошибки чиновницы, заполняющей документы).

Отметим, мимо такого кадра не смог пройти и бывший муж Наташи Королевой – Игорь Николаев. Композитор поставил снимку Ротару «лайк».

Напомним, довольный Киркоров забыл о Пугачевой, страстно прижав к себе Софию Ротару.

Как сообщала Politeka, архивные фото юной Софии Ротару слили в сеть, певицу в юности не узнать: "Ничего себе".

Также Politeka писала, что избалованная София Ротару повысила гонорары в разгар эпидемии: "Мало платите, давайте...".