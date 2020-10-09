Фото 73-летней Софии Ротару с младшим братом Евгением произвело настоящий фурор

Как передает Politeka.net, редкий снимок с родственником появился на одной из фан-страниц певицы в Инстаграм. На фото София стояла в обнимку с сероглазым братом, который держал в руках корзину с цветами.

«София Михайловна с братом Евгением», - подписано фото.

Фото собрало много приятных отзывов от поклонников певицы.

«Супер», «Какие красивые!», «Супер кадр», «Боже Ротару какие вы все красивые», «Как хорошо, когда большая Семья, братья, сестры, благополучия Вам добра семейного уюта!», «Похожи», - пишут пользователи сети.

Как известно, у Ротару три сестры и два брата. Все они связаны с творчеством и музыкой. Евгений младше своей знаменитой сестры на 10 лет.

Кстати, брат Софии Ротару некоторое время выступал вместе с известным российским композитором Игорем Крутым. Сам Крутой однажды признался, что использовал знаменитую фамилию для привлечения людей на свои концерты. Они с Евгением писали его имя на афише маленькими буквами, а фамилию, уже широко известную на то время, большими. Крутой уверен, что этот трюк с использованием фамилии Ротару помог привлечь людей на концерты малоизвестных музыкантов.

Напомним, что вечно молодая Ротару засветила всю свою семью на празднике: «Какой внук красавец!».

Как сообщала Politeka, постаревшие Пугачева и Ротару ошарашили внешним видом, фото.

Также Politeka писала, что редкое фото Софии Ротару с братом и сестрой всполошило Сеть: "Наверное, очень расстраивается".