Украинская певица Соня Кей, которая является племянницей Софии Ротару, похвасталась выходкой в постели

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«На седьмом небе», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кей буквально «плюхается» в кровать после тяжелого рабочего дня.

«Красотка», «очень классно», «огонь вообще», «вот мне бы сейчас так», «ты даже это делаешь красиво», «очень мило получилось», «Соня, не знаю, что ты сегодня делала – но отдых ты заслужила», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что певица Соня Кей, которая является племянницей исполнительницы Софии Ротару, сверкнула фигуркой в тесном топе

Соня стояла в комнате. На ней были надеты черные джинсы и тесный черный топ на широких бретелях. Красотка подняла руки вверх и дотронулась до волос.

«Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать». Коко Шанель», - оставила Соня подпись под фото.

За 40 минут ее пост собрал почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Соня Кей примерила стильный купальник и поразила признанием: "Обожаю...".

Как сообщала Politeka, Соня Кей похвасталась фигуркой в дерзком мини: «Как вкусно».

Также Politeka писала, что Соня Кей в соблазнительной позе показала свои изгибы: "Муж – лучший фотограф".