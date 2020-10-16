Пользователи пришли в восторг от уникального черно-белого снимка с еще молодой Софией Ротару и ее маленьким сыном Русланом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц народной артистки Украины в Инстаграм опубликовали редкое фото. На нем София Михайловна встала на одно колено, прижимая к себе улыбающегося сына лет 6-7.

"Сегодня Замечательный Праздник в Беларуси .... День Матери!❤️ От всей души поздравляю Вас, любимая София Михайловна и всех мамочек с праздником!❤️ Желаю Огромного Счастья!", - говорится в подписи.

Комментирующие присоеднились к поздравлениям:

"(Расти расти большой большой... И Он подрос и протянул матери руку...) 🙌🙌🙌😍🙏"

"Класс кадр 🤗❤️"

"Вы прелесть👍"

"Вы замечательная мама, оставайтесь такой всегда, молодой, красивой и любящей мамой"

В настоящее время между 73-летней Ротару и ее 50-летним сыном сохранились теплые отношения. Недавно мы сообщали, что певица трогательно поздравила наследника с юбилеем. Артистка выложила фото в Инстаграм, на котором они с Русланом предстали крупным планом. И хоть глаза были скрыты за солнцезащитными очками, радостные улыбки выдают их тепло и любовь друг к другу.

"Мой сын - самая лучшая песня моей жизни❣️С юбилеем мой дорогой Руслан❣️❤️ ", - подписала кадр Ротару.

"София Михайловна такой пример для меня... Как нужно и главное возможно выглядеть в столь прекрасном возросте... Как девочка... Красавица... А сыну вашему здоровья и долгой жизни. 👍"; "С юбилеем Русланчика, как Вы его всегда зовете :-)"; "Как же он похож на отца!👍", - отреагировали пользователи.

Напомним, 73-летняя София Ротару принимает поздравления, Киркоров не сдержался.

Как сообщала Politeka, София Ротару забыла о возрасте и порезвилась с дружками-красавцами на природе.

Также Politeka писала, что красотка-сестра Софии Ротару сразила наповал экс-любовника Наташи Королевой.