Необычный кадр с поп-легендой Софией Ротару произвел фурор

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц народной артистки опубликовали редкое черно-белое фото, на котором предстала еще молодая Ротару в окружении врача и медсестер в белых халатах и колпаках.

Улыбающаяся Ротару, с распущенными волосами, в брюках-клеш и клетчатом пиджаке обнимала женщину-медика. По всему, они фотографировались на улице, во дворе больницы.

"С медиками после операции по аппендициту. г. Караганда, 1973 год. Дорогая, любимая, родная, София Михайловна, будьте всегда здоровы, благополучны и берегите себя!🙏💝🤗🌸😍💫", - подписано это фото.

Пользователи присоединились к пожеланиям крепкого здоровья Ротару:

"Обаятельная, красивая, нежная, Софья Михайловна, Вы - само совершенство!!!"

"И вы, и все ваши родные пусть будут здоровы и счастливы!"

"Здоровья Софии Михайловне!!!"

Ранее мы сообщали, в сети появилось архивный снимок молодой певицы с еще маленьким наследником.

В кадре София Михайловна встала на одно колено, прижимая к себе улыбающегося сына Руслана, которому на вид лет 6-7.

"Сегодня Замечательный Праздник в Беларуси .... День Матери!❤️ От всей души поздравляю Вас, любимая София Михайловна и всех мамочек с праздником!❤️ Желаю Огромного Счастья!", - говорится в подписи.

Комментирующие присоеднились к поздравлениям:

"(Расти расти большой большой... И Он подрос и протянул матери руку...) 🙌🙌🙌😍🙏"; "Класс кадр 🤗❤️"; "Вы прелесть👍"; "Вы замечательная мама, оставайтесь такой всегда, молодой, красивой и любящей мамой".

Напомним, 73-летняя София Ротару принимает поздравления, Киркоров не сдержался.

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