73-летняя певица София Ротару растрогала сеть семейным кадром по случаю приятного события

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее фото у себя в микроблоге в Инстаграм, на котором позировала рядом с сыном Русланом Евдокименко, которому исполняется 24 августа 50 лет.

"Мой сын - самая лучшая песня моей жизни❣️С юбилеем мой дорогой Руслан❣️❤️", - душевно подписала снимок звезда.

В кадре мать и сын предстали крупным планом, оба в солнцезащитных очках и с улыбками на лицах. Ротару прильнула к наследнику, касаясь лбом его щеки.

Пользователи присоединились к поздравлениям, не смог пройти мимо даже певец Филипп Киркоров, оставив комментарий: "С днем рождения, брат! Вот так по жизни и идем вместе! 1000 лет!"

"Наилучшие поздравления маме и сыну! С юбилеем 🎂🎉"

"С днём рождения брат. Береги Маму она нам очень дорога☝️"

"Как же он похож на отца!👍"

"С 50-летием, Руслан!!! С 50-летием сына, София Михайловна!!!"

"Дорогая Софья Михайловна, я вас обожаю, долгих вам лет, спасибо за ваше творчество!!! Мир вашему дому, с днём рождения вашего любимого сына🎈"

"Уважаемая София Михайловна! Поздравляем Вас с днём рождением Вашего сына! Для каждой матери ее ребёнок самый лучший подарок в жизни, а когда у детей все хорошо в жизни мы только радуемся их достижениям и желаем здоровья! Будьте здоровы Вы и все кто Вам близок и дорог!!!💐"

Ранее мы сообщали, Ротару изумила милым кадром в окружении пушистых питомцев. Нестареющая артистка предстала лежащей в гамаке - отбросив возраст и предрассудки.

Напомним, довольный Киркоров забыл о Пугачевой, страстно прижав к себе Софию Ротару.

Также Politeka писала, что избалованная София Ротару повысила гонорары в разгар эпидемии: "Мало платите, давайте...".