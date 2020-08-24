73-летняя певица София Ротару растрогала сеть семейным кадром по случаю приятного события
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее фото у себя в микроблоге в Инстаграм, на котором позировала рядом с сыном Русланом Евдокименко, которому исполняется 24 августа 50 лет.
"Мой сын - самая лучшая песня моей жизни❣️С юбилеем мой дорогой Руслан❣️❤️", - душевно подписала снимок звезда.
В кадре мать и сын предстали крупным планом, оба в солнцезащитных очках и с улыбками на лицах. Ротару прильнула к наследнику, касаясь лбом его щеки.
Пользователи присоединились к поздравлениям, не смог пройти мимо даже певец Филипп Киркоров, оставив комментарий: "С днем рождения, брат! Вот так по жизни и идем вместе! 1000 лет!"
Русская Кардашьян повеселилась на пляже, сбросив с себя одежду: "Прогиб засчитан"
Асмус, Волочкова, Джоли и другие звезды, которые так и не отмылись от позора: топ громких скандалов
Скандальная Бузова неудачно подняла ногу и рухнула во время танца, видео позора: "Ольга бревно"
Беда случилась с сыном Зеленского, президент сделал заявление: "В больнице вместе с..."
"Наилучшие поздравления маме и сыну! С юбилеем 🎂🎉"
"С днём рождения брат. Береги Маму она нам очень дорога☝️"
"Как же он похож на отца!👍"
"С 50-летием, Руслан!!! С 50-летием сына, София Михайловна!!!"
"Дорогая Софья Михайловна, я вас обожаю, долгих вам лет, спасибо за ваше творчество!!! Мир вашему дому, с днём рождения вашего любимого сына🎈"
"Уважаемая София Михайловна! Поздравляем Вас с днём рождением Вашего сына! Для каждой матери ее ребёнок самый лучший подарок в жизни, а когда у детей все хорошо в жизни мы только радуемся их достижениям и желаем здоровья! Будьте здоровы Вы и все кто Вам близок и дорог!!!💐"
Ранее мы сообщали, Ротару изумила милым кадром в окружении пушистых питомцев. Нестареющая артистка предстала лежащей в гамаке - отбросив возраст и предрассудки.
Напомним, довольный Киркоров забыл о Пугачевой, страстно прижав к себе Софию Ротару.
Также Politeka писала, что избалованная София Ротару повысила гонорары в разгар эпидемии: "Мало платите, давайте...".