Долар застиг перед новою атакою, гривня впаде на самому початку тижня: курс валют від НБУ

Курс валют в Україні 18 жовтня продовжить таїти образу на гривню, яку має намір виплеснути вже спочатку тижня.

Про це говорять цифри, надані фахівцями з НБУ.

Долар почне тиждень з незвичного стрибка в 0,0284 копійки. До середини останнього дня валюта подорожчала ще більше, але гривні вдалося «збити настрій» вічнозеленому.

Експерти прогнозують, що особливо сильним сьогодні буде удар євро по гривні. Національна валюта втратить в ціні 0,1254 грн.

Курс валют, згідно з прогнозом НБУ, сьогодні буде виглядати так:

Долар – 28,3365 грн;

Євро - 33,1764 грн.

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З кожним днем в Україні реєструють все більше і більше хворих китайським вірусом, статистика б'є антирекорди.

За словами заступника голови МОЗ, поки українська система охорони здоров'я витримує зростання пацієнтів з небезпечною інфекцією і ще є ресурси для боротьби з епідемією.

Він додав, що уряд намагається не допустити колапсу медичної системи і зупинки економіки, однак і такий варіант допускається.

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За даними міністра Олексія Рєзнікова, остаточне рішення поки не прийнято через позицію Москви і підконтрольних їм бойовикам і терористам в особі представників "Л/ДНР".

Він також повідомив, що зараз готується до відкриття "до 10 листопада - два нових КПВВ в населених пунктах щастя і Золоте, про що була розмова в Парижі".

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З початку року компенсації отримали вже близько 35 тисяч українців.

Найчастіше за компенсацією послуги з догляду за дитиною до трьох років зверталися жителі Львівської (4806 осіб), Рівненської (4009 осіб) та Миколаївської (3198 осіб) областей.

Компенсація виплачується одержувачам зазначеної послуги в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком від шести років (станом на 1 січня відповідного року) за кожну дитину, за якою доглядає «муніципальна няня», але не більше вартості самої послуги, сплаченої одержувачем. Зазначимо, що станом на 1 січня цього року прожитковий мінімум на дітей до 6 років в Україні становив 1779 гривень. З 1 липня його розмір зріс до 1859 гривень.

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