После завершения карантина украинских получателей субсидий ждут определенные изменения, в том числе и сам размер оплаты за коммуналку

Так, в Минсоцполитики назвали главное новшество - получатели будут платить за коммунальные услуги 20% вместо прежних 15% от доходов семьи, передает news.finance.ua.

Эта норма начнет действовать только с 1 числа следующего месяца после отмены карантина.

Стоит отметить, что на автоматическое переназначение субсидии могут рассчитывать все домохозяйства, которые получали помощь в отопительном сезоне 2019/2020 годов. Также субсидию должны назначить после личного обращения человека, уволенного с работы в период карантина и ставшего на учет в центр занятости.

Что касается совокупного дохода семьи, от которого зависит размер субсидии и коммунальных платежек, то в эту графу относят:

зарплату всех трудоспособных членов семьи, стипендию, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, выплаты фондов соцстрахования, задекларированные доходы, доходы физлиц-предпринимателей. Для жителей сел учитывают также доходы от реализации молока (30% доходов);

жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа; денежное обеспечение военнослужащих, за исключением находящихся в зоне ООС.

При этом не включают:

сумму, выплачиваемую разово при рождении и усыновлении ребенка,

госпомощь детям-сиротам;

госпомощь детям-сиротам; алименты;

проценты по депозитам;

адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг;

разовую выплату при присвоении статуса “Мать-героиня”;

компенсацию в рамках услуги “муниципальная няня”;

соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью I группы подгруппы А (требующим постоянного ухода).

Ранее мы сообщали, украинцев предупредили об изменении тарифов на коммуналку с началом отопительного сезона.

Эксперт Егор Комов прогнозирует, что уже перед Новым годом стоимость газа на рынке будет составлять 7 грн/кубометр. Это меньше, чем в прошлом году, но больше, чем сейчас платят украинцы.

"Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена", - раскрыл аналитик нюансы рынка.

Другие эксперты утверждают, что стоимость отопления для украинцев может ежемесячно меняться. Если цена на газ подскочит до 7 грн/кубометр, то тарифы на отопление могу вырасти на 10-15%.

Напомним, украинцам урежут субсидии, озвучена новая схема расчета: «На 40% меньше»