Доллар застыл перед новой атакой, гривна рухнет в самом начале недели: курс валют от НБУ

Курс валют в Украине 18 октября продолжит таить обиду на гривну, которую намерен выплеснуть уже вначале недели.

Об этом говорят цифры, предоставленные специалистами из НБУ.

Доллар начнет неделю с непривычного прыжка в 0,0284 копейки. К средине последнего дня валюта подорожала еще больше, но гривне удалось «сбить настрой» вечнозеленому.

Эксперты прогнозируют, что особенно сильным сегодня будет удар евро по гривне. Национальная валюта потеряет в цене 0,1254 грн.

Курс валют, согласно прогнозу НБУ, сегодня будет выглядеть так:

Доллар – 28,3365 грн;

Евро – 33,1764 грн.

Жесткий карантин в Украине, Ляшко заявил об экстренных мерах: "Мы просим всех..."

С каждым днем в Украине регистрируют все больше и больше заболевших китайским вирусом, статистика бьет антирекорды.

По словам замглавы Минздрава, пока украинская система здравоохранения выдерживает рост пациентов с опасной инфекцией и еще есть ресурсы для борьбы с эпидемией.

Он добавил, что правительство старается не допустить колапса медицинской системы и остановки экономики, однако и такой вариант допускается.

Новое разведение войск на Донбассе: в Кабмине поразили радикальным планом, "до 10 ноября..."

На Донбассе готовится разведение войск на четырех направлениях.

По данным министра Алексея Резникова, окончательное решение пока не принято из-за позиции Москвы и подконтрольных им боевикам и террористам в лице представителей "Л/ДНР".

Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".

Украинцы массово получают компенсации, в Кабмине сообщили условия выплат: "1779 гривен..."

Украинцы массово получают компенсации за услугу «муниципальная няня».

С начала года компенсации получили уже около 35 тысяч украинцев.

Чаще всего за компенсацией услуги по уходу за ребенком до трех лет обращались жители Львовской (4806 человек), Ровенской (4009 человек) и Николаевской (3198 человек) областей.

Компенсация выплачивается получателям указанной услуги в размере прожиточного минимума на детей в возрасте от шести лет (по состоянию на 1 января соответствующего года) за каждого ребенка, за которым ухаживает «муниципальная няня», но не более стоимости самой услуги, уплаченной получателем. Отметим, что по состоянию на 1 января этого года прожиточный минимум на детей до 6 лет в Украине составлял 1779 гривен. С 1 июля его размер вырос до 1859 гривен.

Напомним, субсидии по-новому после карантина, кто получит деньги и что изменится

Как сообщала Politeka, правила начисления помощи изменились, что надо успеть сделать.

Также Politeka писала, что украинцам выплатят компенсации 1779 гривен ежемесячно