Обезумевшая Асмус в халате и парике показала свои ягодки: "И кому ж такая достанется?"
«Дома получишь»: муж Тодоренко из "Орла и решки" не сдержался, увидев роскошный бюст звезды "Универа" Самбурской
"Ребята, пожалейте": предательство Малахова добило Наташу Королеву, детали нового скандала
Волочкова напугала уставшим видом с кучей свечей в руках: "Пальцы, как щупальца"
Доллар застыл перед новой атакой, гривна рухнет в самом начале недели: курс валют от НБУ
Курс валют в Украине 18 октября продолжит таить обиду на гривну, которую намерен выплеснуть уже вначале недели.
Об этом говорят цифры, предоставленные специалистами из НБУ.
Доллар начнет неделю с непривычного прыжка в 0,0284 копейки. К средине последнего дня валюта подорожала еще больше, но гривне удалось «сбить настрой» вечнозеленому.
Эксперты прогнозируют, что особенно сильным сегодня будет удар евро по гривне. Национальная валюта потеряет в цене 0,1254 грн.
Курс валют, согласно прогнозу НБУ, сегодня будет выглядеть так:
Доллар – 28,3365 грн;
Евро – 33,1764 грн.
Жесткий карантин в Украине, Ляшко заявил об экстренных мерах: "Мы просим всех..."
С каждым днем в Украине регистрируют все больше и больше заболевших китайским вирусом, статистика бьет антирекорды.
По словам замглавы Минздрава, пока украинская система здравоохранения выдерживает рост пациентов с опасной инфекцией и еще есть ресурсы для борьбы с эпидемией.
Он добавил, что правительство старается не допустить колапса медицинской системы и остановки экономики, однако и такой вариант допускается.
Новое разведение войск на Донбассе: в Кабмине поразили радикальным планом, "до 10 ноября..."
На Донбассе готовится разведение войск на четырех направлениях.
По данным министра Алексея Резникова, окончательное решение пока не принято из-за позиции Москвы и подконтрольных им боевикам и террористам в лице представителей "Л/ДНР".
Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".
Украинцы массово получают компенсации, в Кабмине сообщили условия выплат: "1779 гривен..."
Украинцы массово получают компенсации за услугу «муниципальная няня».
С начала года компенсации получили уже около 35 тысяч украинцев.
Чаще всего за компенсацией услуги по уходу за ребенком до трех лет обращались жители Львовской (4806 человек), Ровенской (4009 человек) и Николаевской (3198 человек) областей.
Компенсация выплачивается получателям указанной услуги в размере прожиточного минимума на детей в возрасте от шести лет (по состоянию на 1 января соответствующего года) за каждого ребенка, за которым ухаживает «муниципальная няня», но не более стоимости самой услуги, уплаченной получателем. Отметим, что по состоянию на 1 января этого года прожиточный минимум на детей до 6 лет в Украине составлял 1779 гривен. С 1 июля его размер вырос до 1859 гривен.
Напомним, субсидии по-новому после карантина, кто получит деньги и что изменится
Как сообщала Politeka, правила начисления помощи изменились, что надо успеть сделать.
Также Politeka писала, что украинцам выплатят компенсации 1779 гривен ежемесячно