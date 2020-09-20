Украинским родителям еще раз напомнили о том, как можно воспользоваться программой «Муниципальная няня»

Разъяснения о том, как родителям получить компенсацию за услуги няни, которая ухаживает за ребенком до трех лет, опубликовали на странице « єМалятко » в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

Отмечается, что в рамках программы «Муниципальная няня» государство будет возмещать 1779 гривен ежемесячно.

Чтобы стать участниками программы, родителям необходимо сначала найти няню и заключить с ней официальный договор.

По информации пресс-службы «єМалятко», муниципальной няней может быть любоелюбое физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, предоставляющее услугу по уходу за детьми, с которым заключен договор об уходе за ребенком до трех лет.

В этом договре прописываются название услуги, объем работы, условия и сроки предоставления, стоимость услуг, периодичность оплаты труда, ответственность сторон.

Затем начинается подготовка документов для оформления компенсации. В пакет входят:

– заявление о предоставлении компенсации услуги «муниципальная няня» и перечисление средств для компенсации;

– копия договора между получателем услуги и муниципальной няней;

– копия документов, подтверждающих оплату муниципальной няни (чек, расчетная квитанция, выписка из банковского счета);

– копия свидетельства о рождении ребенка;

– копия документа, удостоверяющего проживания на территории Украины (для иностранцев и лиц без гражданства);

– копия решения об установлении опеки (для опекунов);

– копия паспорта получателя помощи и справки о присвоении номера учетной карточки налогоплательщика (если подаете заявление офлайн).

Батьки можуть отримувати компенсацію за послуги няні, яка доглядає за дитиною до трьох років. Держава щомісячно... Gepostet von єМалятко am Montag, 7. September 2020

Подать документы можно онлайн через приложения «Дія» или же принести лично в местное подразделение соцзащиты населения или ЦНАП.

Подтверждение оплаты муниципальной няни нужно подавать в подразделения по вопросам соцзащиты населения в письменной, электронной или любой другой форме до 5 числа каждого месяца. Если опоздали с подачей документов, выплата не состоится. Она будет восстановлена после получения всех необходимых документов.

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