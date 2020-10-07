Те украинцы, которые получают субсидию на газ, должны проинформировать органы соцзащиты о смене поставщика

Если они этого не сделают, то субсидии можно лишиться, сообщает Politeka со ссылкой на Сегодня.

В таком случае субсидию посчитают неправильно начисленной, выплаты денег, соответственно, прекратятся.

"Тем, кто получал субсидии в прошлом году на отопительный период, нужно не забыть подать документы на следующий отопительный период, а то можно остаться без субсидии. Сведения о поставщике газа нужно подавать только тем, кто меняет поставщика. Это нужно потому, что меняется тариф, и это отразится на размере субсидии", – предупредил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Обозреветель, в свою очередь, напоминает, что правила предоставления субсидий в новом отопительном сезоне изменены.

Так, получатели помощи будут оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи (раньше было 15%). Эта норма будет действовать с 1 числа месяца, наступившего после отмены карантина в Украине. К примеру, если карантин будет отменен в декабре, то 20% доходов необходимо будет платить с 1 января.

Всем, кто получал субсидию в прошлом отопительном сезоне, субсидия будет переназначена автоматически. Также получили право на пособие украинцы, уволенные с работы на карантине при условии, что они состоят на учете в службе занятости.

При оформлении субсидии будут учитывать доходы всех трудоспособных членов семьи: зарплаты, стипендии, пособия по безработице, денежные переводы из-за рубежа, а также выплаты фондов соцстрахования и задекларированные доходы.

Из новых правил следует отметить назначение субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ для военнослужащих, за исключением тех, кто находится в зоне ООС.

В совокупный доход семьи не нужно вносить сумму, выплачиваемую единовременно при рождении ребенка, помощь детям-сиротам, алименты, проценты по депозитам.

Также не учитывается помощь от благотворительных организаций, адресная помощь внутренне перемещенным лицам на жительство и оплату ЖКХ, разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня", компенсацию в рамках услуги "Муниципальная няня" и социальную помощь на уход за ребенком с инвалидностью I группы подгруппы А.

Ранее мы писали, что с 1 августа текущего года украинцы получили возможность как менять поставщика природного газа, так и воспользоваться специальными тарифами на голубое топливо. Работает это так: если заплатить за природный газ авансом, то фиксированный тариф остается на весь отопительный сезон и не зависит от возможного подорожания голубого топлива.

Предусмотрено два вида тарифов: сезонные, которые действуют с 1 октября по 30 апреля и годовые (когда потребитель платит каждый месяц).

Ранее неоднократно сообщалось, что текущей зимой газ может подскочить в цене до 7 гривен за кубометр. Однако, если весь газ оплатить заранее авансовым платежом, то платить придется 4,5 грн за кубометр.

Суммы за транспортировку газа часто вызывают у рядовых украинцев если не удивление, то, как минимум, недоумение. Так, украинка Юлия Дякун опубликовала в сети фото платежек за газ и его транспортировку, причем последняя – в разы выше от суммы за использованный газ.

Судя по цифрам на экране, за использованный газ она должна заплатить 93,75 грн, а вот за его транспортировку – 657,05 грн.

«Кто-то может мне объяснить, почему, использовав всего 25 кубов газа, я плачу за транспортировку за 233.58 кубов? Вы что там с ума посходили, газовые службы?», – не скрывает своего возмущения женщина.

Напомним, в Украине повысились цены на газ.

Как сообщала Politeka, отопительный сезон под угрозой срыва, Нафтогаз добил жесткими требованиями.

Также Politeka писала, что субсидии пересчитают по самому низкому тарифу, выяснилось скандальное новшество.