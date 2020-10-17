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Долар і євро боляче вдарять по гривні, НБУ оновив курс валют: чого чекати після вихідних

Курс валют в Україні 17 жовтня розкриє плани з грандіозного удару по гривні, чекати залишилося недовго.



Так, стодоларова купюра після вихідних підскочить на 2,84 пункту. До середини минулого робочого дня валюта подорожчала до 28,365 грн за один вечір.

Євро подорожчає ще більше: гривня втратить на міжбанку відразу 12,54 грн після вихідних.

Курс валют 17 жовтня НБУ встановив на наступному рівні: 100 доларів – 2833,65 грн; 100 євро - 3317,64 грн.

Українцям підвищать надбавку до пенсій, хто отримає більше всіх: "на гроші можуть розраховувати..."

Надбавка до пенсії українців незабаром збільшиться і зростатиме разом з перерахунком прожиткового мінімуму.

Українці на пенсії мають право на надбавку в розмірі 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних за кожен пророблений понад норму рік. Надбавка за рік додаткового стажу збільшиться в грудні з 17,12 до 17,69 грн, а з липня 2021-го до 18,54 грн, а з грудня наступного року – до 19,34 грн.

МОЗ попередило українців про нові "червоні" зони: повний список країн, куди не варто їхати

В Україні з'явився оновлений список країн "червоної" зони за кількістю заражених китайським вірусом

У списку представлені дані по 194 країнам, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. "Червона" і "зелена" зони списку розраховувалися з урахуванням числа зафіксованих активних випадків зараження китайським вірусом на 100 тисяч населення.

Так, станом на 16 жовтня відповідний показник в Україні склав 176,5. У представленому списку держав наша країна відноситься до "зеленої зони".

Зарплати українців будуть розраховувати по-новому, оклад різко скоротять: "Це вигідно…"

Систему оплати праці в Україні чекають зміни, що не може не відбитися на зарплатах українців

Сьогоднішні тенденції демонструють, що в майбутньому оклад буде скорочуватися, а решта доплати працівникам буде залежати від виконаних норм і завдань.

При такій системі ймовірно, що найвищі зарплати збережуться у програмістів. Крім того, на істотне зростання заробітку можуть розраховувати аграрії, фармацевти та експерти в області генетики. Про це розповіла HR-експерт Тетяна Пашкіна. При цьому вона визнала, що потенціал ринку українських роботодавців не дуже великий.





Президент знайшов спосіб повернути Донбас раз і назавжди, з'явилася заява: "Краще, ніж розмова гармат"

За його словами, війну в Україні можна закінчити в будь-який день, але багато що залежить від позиції Росії.

Зеленський пояснив, що шлях до миру залежить від двох сторін збройного конфлікту, Росія також повинна в цьому брати участь.

"Прийти до миру можливо. Але шлях до миру-це рух двох сторін. Свою частину шляху повинна пройти і Росія. Багато в чому від позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію і повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території"– сказав глава держави.

Нагадаємо, гривня після вихідних задавить Долар, курс валют здивує змінами.

Як повідомляла Politeka, витрати на пенсії різко зростуть в 2021 році, в Кабміні озвучили цифри.

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.