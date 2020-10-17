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Доллар и евро больно ударят по гривне, НБУ обновил курс валют: чего ждать после выходных

Курс валют в Украине 17 октября раскроет планы по грандиозному удару по гривне, ждать осталось недолго.



Так, стодолларовая купюра после выходных подскочит на 2,84 пункта. К средине прошлого рабочего дня валюта подорожала до 28,365 грн за один вечноезеленый.

Евро подорожает еще больше: гривна потеряет на межбанке сразу 12,54 грн после выходных.

Курс валют 17 октября НБУ установил на следующем уровне: 100 долларов – 2833,65 грн; 100 евро – 3317,64 грн.

Украинцам повысят прибавку к пенсиям, кто получит больше всех: "На деньги могут рассчитывать..."

Прибавка к пенсии украинцев вскоре увеличится и будет расти вместе с перерасчетом прожиточного минимума.

Украинцы на пенсии имеют право на прибавку в размере 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных за каждый проработанный сверх нормы год. Прибавка за год дополнительного стажа увеличится в декабре с 17,12 до 17,69 грн, а с июля 2021-го до 18,54 грн, а с декабря следующего года – до 19,34 грн.

Минздрав предупредил украинцев о новых «красных» зонах: полный список стран, куда не стоит ехать

В Украине появился обновленный список стран «красной» зоны по числу зараженных китайским вирусом.

В списке представлены данные по 194 странам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. «Красная» и «зеленая» зоны списка рассчитывались с учетом числа зафиксированных активных случаев заражения китайским вирусом на 100 тысяч населения. Так, по состоянию на 16 октября соответствующий показатель в Украине составил 176,5. В представленном списке государств наша страна относится к «зеленой зоне». Зарплаты украинцев будут рассчитывать по-новому, оклад резко сократят: «Это выгодно…» Систему оплаты труда в Украине ждут изменения, что не может не отразиться на зарплатах украинцев. Сегодняшние тенденции демонстрируют, что в будущем оклад будет сокращаться, а остальные доплаты работникам будут зависеть от выполненных норм и задач. При такой системе вероятно, что самые высокие зарплаты сохранятся у программистов. Кроме того, на существенный рост заработка могут рассчитывать аграрии, фармацевты и эксперты в области генетики. Об этом рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина. При этом она признала, что потенциал рынка украинских работодателей не очень большой. Президент нашел способ вернуть Донбасс раз и навсегда, появилось заявление: "Лучше, чем разговор пушек" По его словам, войну в Украине можно закончить в любой день, но многое зависит от позиции России. Зеленский пояснил, что путь к миру зависит от двух сторон вооруженного конфликта, Россия также должна в этом участвовать. "Прийти к миру возможно. Но путь к миру – это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", – сказал глава государства. Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами.

Как сообщала Politeka, расходы на пенсии резко вырастут в 2021 году, в Кабмине озвучили цифры.

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.