В Україні з'явився оновлений список країн "червоної" зони за кількістю заражених китайським вірусом

Оновлену інформацію щодо ситуації у світі представила у п'ятницю, 16 жовтня, прес-служба МОЗ.

У списку представлені дані по 194 країнам, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. "Червона" і "зелена" зони списку розраховувалися з урахуванням числа зафіксованих активних випадків зараження китайським вірусом на 100 тисяч населення.

Так, станом на 16 жовтня відповідний показник в Україні склав 176,5. У представленому списку держав наша країна відноситься до»зеленій зоні".

У "червону зону" потрапили 31 країна. Зокрема, серед них виявилися такі країни, відкриті для українців: Вірменія, Словенія, Ірландія, Великобританія, США, Багамські острови, Чорногорія. Також у списку опинилися і країни, куди українці виїхати на можуть: Іспанія, Франція, Чехія, Ізраїль, Молдова.

Варто відзначити, що до "червоної зони" відносяться 13 країн, щодо яких немає даних по числу заражених.

У свою чергу, в "зелену зону" потрапили 150 країн.

Додамо, що раніше Телеграм-канал "Україна зараз" повідомляв, що якщо ситуація не покращиться, що в Україні вже за два тижні виявлятимуть по 10 тис.нових випадків щодня. Такий прогноз дали в Київській школі економіки.

Там же відзначають, що реальна кількість хворих вже зараз вище, ніж показує статистика, оскільки тестування не встигає за поширенням хвороби.

Нагадавши, у Європі мають намір випробувати свою вакцину від вірусу на українцях: "у проекті візьмуть участь...".

Як повідомляла Politeka, по українцям вдарять новими драконівськими штрафами, Кабмін оголосив суми: «від 170 до 51 тис.гривень».

Також Politeka писала, що посилення карантину з 19 жовтня, розкриті нові обмеження: "категорично заборонено...".