Систему оплати праці в Україні чекають зміни, що не може не відбитися на зарплатах українців
Як повідомляється в матеріалі «Обозреватель», сьогоднішні тенденції демонструють, що в майбутньому оклад буде скорочуватися, а решта доплати працівникам буде залежати від виконаних норм і завдань.
При такій системі ймовірно, що найвищі зарплати збережуться у програмістів. Крім того, на істотне зростання заробітку можуть розраховувати аграрії, фармацевти та експерти в області генетики. Про це розповіла HR-експерт Тетяна Пашкіна. При цьому вона визнала, що потенціал ринку українських роботодавців не дуже великий.
"Тепер багато роботодавців налаштовані на те, щоб зробити постійну частину мінімальною, а відсоток – максимальним. Вони хочуть орієнтуватися на те, щоб людина більше працювала на результат (відсоток або бонус). Це вигідно і роботодавцю і співробітнику. Адже обидва можуть заробити набагато більше, ніж планували спочатку", - розповіла експерт.
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Вона зазначила, що в теорії це дозволить людям заробляти справедливу оплату праці, не працюючи при цьому по 12 годин на добу. Однак, впровадження такої системи може обернутися провалом, і тоді люди, на думку експерта, масово відправляться шукати роботу за кордоном.
Відзначається, що в деяких сферах заробіток українців буде залежати від відсотка від прибутку, тоді як в інших на нього може впливати, наприклад, скорочення витрат.
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