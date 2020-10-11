Курс валют в Украине 11 октября заставит понервничать всех, доллар готовится к прыжку в пропасть

Об этом свидетельствуют данные экспертов из НБУ, передает Politeka.

Сто долларов сегодня «зависнут в воздухе», хотя уже в понедельник валюта обрушится на 7,38 грн за купюру с Бенджамином Франклином.

Евро удивит невероятной стойкостью. Несмотря на небольшую «паузу» на межбанке, сто евро подешевеют лишь на 0,08 грн.

Курс валют 11 октября будет выглядеть так:

100 евро – 3327,99 грн;

100 долларов – 2828,36 грн.

Российский рубль гривна и дальше будет держать за «интересное место», ведь упав до 3,6545 грн, национальная валюта страны-агрессора даже и не думает подниматься.

До этого мы рассказывали, что курс американского доллара к гривне изменится уже на следующей неделе. Экономические эксперты солись во мнении: украинская валюта до выборов будет укрепляться.

Так, Олег Пендзин уверен, что украинская гривна более значительно укрепит свои позиции.

В то же время другие эксперты утверждают, что сейчас куда более выгоднее брать и хранить свои сбережения именно в американской валюте. Предполагается, что рост гривны хотя и будет, но тенденция проявит себя как непродолжительная и не особо заметная.

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