Надбавка до пенсії українців незабаром збільшиться і зростатиме разом з перерахунком прожиткового мінімуму

Українці на пенсії мають право на надбавку в розмірі 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних за кожен пророблений понад норму рік.

Надбавка за рік додаткового стажу збільшиться в грудні з 17,12 до 17,69 грн, а з липня 2021-го до 18,54 грн, а з грудня наступного року – до 19,34 грн. Про це розповів для Обозревателя юрист Олександр Плахотник.

На надбавку мають право чоловіки, які відпрацювали більше 35 років і жінки, які мають від 30 років стажу.

Також, на надбавку та додаткові гроші можуть розраховувати і ті, хто пізніше вийшов на пенсію за власним бажанням:

на 0,5% – починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочки виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% – починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочки виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Також раніше повідомлялося, що українських пенсіонерів попередили про виділення на виплати, які надійдуть найближчим часом, кілька мільярдів.

16 жовтня Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, продовжив фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 3,5 млрд гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму у 28 млрд гривень.

Нагадаємо про перерахунок пенсій і доплат, хто отримає більше грошей.

Як повідомляла Politeka, витрати на пенсії різко зростуть в 2021 році, в Кабміні озвучили цифри.

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