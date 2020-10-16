Співачка Крістіна Орбакайте, що живе останнім часом з сім'єю в США, повернулася на батьківщину і тут же викликала фурор

Як передає Politeka.net, 49-річна артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала поруч з відомим стилістом і ведучим Владом Лісовцем.

Щаслива Орбакайте постала в кремовій кофті в смужку, синіх джинсах і милому капелюшку.

На одному з кадрів артистка збентежено опустила погляд, доторкнувшись рукою до голови.

"Коли повертаюся додому, відразу лечу в @contora_lisovets віддаюся і довіряюся повністю 💇🏼‍♀️ ну а @vladislavlisovets, як завжди, модний і привабливий🕺", - підписала знімки зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Улюблена, елегантна, красива Христина ✨ 🌸 ✨ "

"З приїздом на батьківщину, Крістюня! Як приємно відразу потрапити в хороші руки!"

"Які ви чарівні!"

"Яка ви красива 😻 😻 "

"Ой який кролик😱"

"Стиляга ❤️"

"Нехай хоч відростуть трохи"

Раніше ми повідомляли, Орбакайте вразила кадрами з мітлами, які припасла для Хеллоуїна. Зірка вирішила епатувати публіку, уявляючи з себе відьму. Вона хвацько схопилася відразу на дві мітли і поскакала вперед.

"Добрий день, друзі, я полетіла! Зустрічайте! Юхууу!", - каже на кадрах співачка.

Користувачі прийшли в захват, правда, деякі вказали "недосвідченій" Христині на помилку - вона не тією стороною повернула мітли.

"Не фіга не відьма!🤣 🤣 🤣 Мітлу розгорнути потрібно ☝ 🤣 🤣 🤣 не відьмина натура, що поробиш, але, красуня, не відняти❤️"; "тільки мітлу неправильно Христина тримаєш"; "яка була гарненька і сонячна така і залишилася, вся в матусю.❤ ️ "; "Так не заведеться😂"; " вдалого польоту! 😂 😍 ❤", - відреагували в мережі.

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