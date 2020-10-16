Певица Кристина Орбакайте, живущая в последнее время с семьей в США, вернулась на родину и тут же произвела фурор

Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала рядом с известным стилистом и ведущим Владом Лисовцем.

Счастливая Орбакайте предстала в кремовой кофте в полоску, синих джинсах и милой шляпке.

На одном из кадров артистка смущенно опустила взгляд, дотронувшись рукой к голове.

"Когда возвращаюсь домой, сразу лечу в @contora_lisovets Отдаюсь и доверяюсь полностью 💇🏼‍♀️ Ну а @vladislavlisovets, как всегда, моден и обаятелен 🕺🏻", - подписала снимки звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Любимая, элегантная, красивая Кристина✨🌸✨"

"С приездом на родину, Кристюня! Как приятно сразу попасть в хорошие руки!"

"Какие Вы очаровательные!"

"Какая вы красивая 😻😻"

"Ой какой кролик😱"

"Стиляги ❤️"

"Пусть хоть отрастут чуть"

Ранее мы сообщали, Орбакайте поразила кадрами с метлами, которые припасла для Хэллоуина. Звезда решила эпатировать публику, воображая из себя ведьму. Она лихо вскочила сразу на две метлы и поскакала вперед.

"Добрый день, друзья, я полетела! Встречайте! Юхууу!", - говорит на кадрах певица.

Пользователи пришли в восторг, правда, некоторые указали "неопытной" Кристине на ошибку - она не той стороной повернула метлы.

"Не фига не ведьма!🤣🤣🤣 Метлу развернуть требуется ☝🏻🤣🤣🤣 Не ведьмина натура, что поделать 🤷🏼‍♀️ Но, красавица, не отнять❤️"; "Только метлу неправильно Кристина держишь"; "Какая была хорошенькая и солнечная такая и осталась, вся в мамочку.❤️"; "Так не заведется😂"; "Удачного полёта! 😂😍❤️", - отреагировали в сети.

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