49-летняя российская певица Кристина Орбакайте ошеломила новыми кадрами, показав себя в неожиданном амплуа
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала ненакрашенной и немного растрепанной, с двумя метлами в руках (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
На Кристине был бордовый спортивный костюм и серое пальто. Улыбающаяся звезда лихо вскочила на метлы, наверно, представляя будто она воспитанница Хогвартса или попросту русская Баба Яга, и с криком: "Добрый день, друзья, я полетела! Встречайте! Юхууу!", - поскакала вперед по улице.
Видимо, артистка, которая живет в США, уже начала подготовку к Хэллоуину.
Пользователи не смогли пройти мимо такого шедевра, чтобы не прокомментировать. Стоит отметить, многие стали поучать Орбакайте, что она, мол, неправильно держала метлы.
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"Сразу видно, неопытная Яга!"
"Кристина, главное возвращайтесь👍😊🌹"
"Не фига не ведьма!🤣🤣🤣 Метлу развернуть требуется ☝🏻🤣🤣🤣 Не ведьмина натура, что поделать 🤷🏼♀️ Но, красавица, не отнять❤️"
"Только метлу неправильно Кристина держишь"
"Какая была хорошенькая и солнечная такая и осталась, вся в мамочку.❤️"
"Так не заведется😂"
"Удачного полёта! 😂😍❤️"
"А я думала новую работу нашли пока кризис)) 😁 😁 😁"
"Задом наперед как-то получилось"
"Так Кристина, оказывается, баба Яга)"
Ранее мы сообщали, экс-супруг Орбакайте Владимир Пресняков рассказал всю правду о тяжелом расставании с Кристиной.
"Было все. Вот в этом разрыве... он должен был произойти, потому что два лидера не могут уживаться. Но на 100% виноват я. Потому что я не соблюдал божественные истины, которым мужчина, к сожалению, учится к лет сорока. Когда понимают, что любовь это работа", - поделился певец.
Напомним, что Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности
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