Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret влаштувала пікантні розваги на пляжі

Як відомо, тиждень тому супермоделі виповнилося 24 роки. Відсвяткувати урочисту подію дівчина вирішила з близькими, тому на тиждень полетіла до моря. Для цього Белла вибрала кращих подруг і відправилася на приватному літаку в курортну зону відпочинку.

Як видно з фото і Відео Знаменитості, вона дуже яскраво і бурхливо проводить час. На останніх фотокадрах Белла виглядала задоволеною і відпочила.

"О, чорт візьми, мені так пощастило. Зазвичай я не святкую дні народження, тому в цьому році я просто хотіла запросити своїх прекрасних друзів в пригоду, яка повинна стати абсолютно незабутньою» - написала Белла в одному з постів.

Як видно на самих роликах, дівчатах добре повеселилася, влаштувала вечір караоке і разом з друзями виконала пісню Нікі Мінаж. Також Хадід каталася на водних мотоциклах, засмагала на яхті.

"Проведіть пальцем по екрану, щоб побачити, як ми з @devonleecarlson випили по пиву і спробуємо перезавантажити музичне відео з Ліззі МакГуайр. вона підбиває мене. це абсолютно не нормально, згодна🙃 🥺 🤬 🤭 😓 🥴", - написала Белла під черговим роликом.

Ось що пишуть в мережі:

"Ось так солодко, це реально інтригує; Краща пісня🙌 🏼; моє дитинство в двох словах; Боже, ця пісня ... Я не чув цю пісню як мінімум тисячі років, лол; будь ласка, дозволь мені поспілкуватися з тобою; Пиво Corona🍺 👍 😁; люблю тебе красива; чому така струнка😍 😍 😍; вау, це атмосфера; ти не закінчуєш веселощі; як розкішно ти веселишся, дитинко».

Ми також писали, що любителька бургерів і смачного фаст-фуду в цілому не соромиться показувати свою фігуру. Супермодель може не тільки похвалитися томними вигинами в потрібному світлі, але і показати, що виглядає досить струнко і навіть ідеально для дівчини, яка бере участь в топових світових показах. При своїй любові до шкідливої їжі дівчина також сильно любить спорт, тому спалює всі калорії з легкістю.

На пляжі Белла з'являється, як правило, в трендових бікіні, вдало підкреслюють бюст. Модель не приховує своїх достоїнств на фото і з гордістю демонструє ідеальні ніжки. На одному зі звичних пляжних кадрів видно, як Белла насолоджується пляжем, із задоволенням загоряє і просто відпочиває від суєти.

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