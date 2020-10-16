Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret устроила пикантные развлечения на пляже

Как известно, неделю назад супермодели исполнилось 24 года. Отпраздновать торжественное событие девушка решила с близкими, поэтому на неделю улетела к морю. Для этого Белла выбрала лучших подруг и отправилась на частном самолете в курортную зону отдыха.

Как видно из фото и видео знаменитости, она очень ярко и бурно проводит время. На последних фотокадрах Белла выглядела довольной и отдохнувшей.

«О, черт возьми, мне так повезло. Обычно я не праздную дни рождения, поэтому в этом году я просто хотела пригласить своих прекрасных друзей в приключение, которое должно стать абсолютно незабываемым» - написала Белла в одном из постов.

Как видно на самих роликах, девушках хорошо повеселилась, устроила вечер караоке и вместе с друзьями исполнила песню Ники Минаж BedRock. Также Хадид каталась на водных мотоциклах, загорала на яхте.

«Проведите пальцем по экрану, чтобы увидеть, как мы с @devonleecarlson выпили по пиву и попытаемся перезагрузить музыкальное видео с Лиззи МакГуайр. она подбивает меня. это абсолютно не нормально, согласна🙃🥺🤬🤭😓🥴», - написала Белла под очередным роликом.

Вот что пишут в сети:

«Вот так сладко, это реально интригует; лучшая песня 🙌🏼; мое детство в двух словах; Боже, эта песня ... я не слышал эту песню как минимум тысячи лет, лол; Пожалуйста, позволь мне пообщаться с тобой; Пиво Corona🍺👍😁; люблю тебя красивая; почему такая стройная😍веселье для своих😍😍; вау, это атмосфера; ты не заканчиваешь веселье; как роскошно ты веселишься, детка».

Мы также писали, что любительница бургеров и вкусного фаст-фуда в целом не стесняется показывать свою фигуру. Супермодель может не только похвастаться томными изгибами в нужном свете, но и показать, что выглядит достаточно стройно и даже идеально для девушки, участвующей в топовых мировых показах. При своей любви к вредной пищи девушка также сильно любит спорт, поэтому сжигает все калории с легкостью.

На пляже Белла появляется, как правило, в трендовых бикини, удачно подчеркивающих бюст. Модель не скрывает своих достоинств на фото и с гордостью демонстрирует идеальные ножки. На одном из привычных пляжных кадров видно, как Белла наслаждается пляжем, с удовольствием загорает и просто отдыхает от суеты.

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