Відома модель, ангел з Victoria’s Secret, Белла Хадід, показала відпочинок з гарячими подружками

Відома красуня весело провела час в компанії красунь і красенів, чим не могла похвалитися в Instagram, передає Politeka.net. Зірка відпочила у відвертих купальниках, один з яких був досить яскравим і незабутнім.

Так, модель вбралася в салатове бікіні. Крихітні клаптики тканини обтягнули її груди, а маленькі трусики оголили пружні сідниці.

Белла на одному з кадрів натягнула на себе також салатову сіточку. Довжина такого платтячка була дуже сміливою, тому "шовкові" сідниці вилізли з-під вбрання.

Також зірка була і в крихітній салатовій спідничці. У такому вигляді знаменитість відпочивала на яхті. Вона красиво вигнулася демонструючи чудові форми. Волосся знаменитості було мокрим від недавнього купання.

Також модель одягла бікіні з квітковим принтом і синє. Варто відзначити, що кожне бікіні було доповнено різними аксесуарами.

"Спогад... все скінчено, я повернулася до роботи, не сумуйте 📝", - написала Хадід.

За шість годин пост зібрав майже 600 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємного формам знаменитості і побажали їй завжди також добре відпочивати.

Нагадаємо, Белла Хадід була в обтягуючому ліфчику, який нагадував топік, він обтягнув невеликі груди знаменитості.

На одному з кадрів Белла примостилася на надувних приладдях, спокусливо виставивши назад пружні сідниці.

"Ранок 🥺 сподіваюся, у тебе найкращий день... не забудь проголосувати... пора", - написала модель.

Нагадаємо, що Белла Хадід влаштувала фатальну спокусу з дівчатами в одній білизні:"Батоги не вистачило".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід прикрилася їжею замість одягу:"апетитні не тільки булочки".

Також Politeka писала, що Белла Хадід приспустила сукню, показавши красу в латексі:»це незаконно...".