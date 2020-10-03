Супермодель Белла Хадид похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в крохотное белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Смотрите меня на…» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах модель позирует в крохотном белье, эффектно приспустив полупрозрачное платье. На руках у знаменитости виднеются латексные перчатки, которые она решила дополнить браслетами и кольцами.
«Это незаконно, быть настолько красивой», «королевский размер», «вот так выглядит кайф», «Наряд не слабый, но думаю, на заметку возьму», «вот это формы – бомба», «боже правый», «обожаю тебя», - пишут ее поклонники.
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Секретами красоты одной из самых популярный супермоделей интересуются тысячи женщин. Сама Белла не скрывает, что она просто очень много двигается и занимается спортом, так как часто грешит употреблением фаст-фуда и других вредных блюд. Тем не менее, девушка старается держать фигуру в тонусе, а лицо чистым и свежим.
Она пользуется сыворотками и специальными кремами для глаз ночью. Также звезда пьет жидкий женьшень, который помогает чувствовать себя бодро.
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