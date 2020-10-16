Известная модель, ангел из Victoria’s Secret, Белла Хадид, показала отдых с горячими подружками

Известная красотка весело провела время в компании красоток и красавчиков, чем не могла похвастаться в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда отдохнула в откровенных купальниках, один из которых был довольно ярким и запоминающимся.

Так, модель нарядилась в салатовое бикини. Крохотные лоскутки ткани обтянули ее грудь, а маленькие трусики оголили упругие ягодицы.

Белла на одном из кадров натянула на себя также салатовую сеточку. Длина такого платьечка была очень смелой, поэтому "шелковые" ягодицы вылезли из-под наряда.

Также звезда была и в крохотной салатовой юбочке. В таком виде знаменитость отдыхала на яхте. Она красиво выгнулась демонстрируя чудесные формы. Волосы знаменитости были мокрые от недавнего купания.

Также модель надела бикини с цветочным принтом и синее. Стоит отметить, что каждое бикини было дополнено различными аксессуарами.

"Воспоминания... все кончено, я вернулась к работе, не грустите!📝", - написала Хадид.

За шесть часов пост собрал почти 600 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятного формам знаменитости и пожелали ей всегда также хорошо отдыхать.

Напомним, Белла Хадид была в обтягивающем лифчике, который напоминал топик, он обтянул небольшую грудь знаменитости.

На одном из кадров Белла примостилась на надувных принадлежностях, соблазнительно выставив назад упругие ягодицы.

"Утро 🥺 Надеюсь, у тебя лучший день... не забудь проголосовать... пора", - написала модель.

Напомним, что Белла Хадид устроила роковое искушение с девушками в одном белье: "Плетки не хватило".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид прикрылась едой вместо одежды: "Аппетитные не только булочки".

Также Politeka писала, что Белла Хадид приспустила платье, показав красоту в латексе: «Это незаконно…».